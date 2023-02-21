Тюменца, зарезавшего мать и нового сожителя бывшей супруги, отправили в СИЗО на два месяца

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ленинский районный суд Тюмени отправил под стражу 38-летнего Руслана Гасанова, жестоко зарезавшего двух человек в квартире на улице Тульской. С соответствующим ходатайством выступил следователь регионального СК.

Согласно принятому решению, мужчина будет находиться в СИЗО до 19 апреля 2023 года, пока идет следствие по делу.

– Сам Гасанов был не согласен со следователем и просил суд отпустить его под подписку о невыезде, но, учитывая тяжесть совершенного им преступления, это невозможно, – рассказали корреспонденту «Комсомолки» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Напоминаем, что поражающее своей жестокостью преступление произошло 19 февраля 2023 года. Вооружившись ножом, мужчина поехал к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения, однако разговор не задался и визит перерос в поножовщину. Сначала Гасанов нанес несколько ударов экс-возлюбленной, а затем взялся за ее мать и нового сожителя. К несчастью, мужчина и пожилая женщина скончались на месте преступления, однако бывшей жене обвиняемого удалось выжить. Сейчас за жизнь пострадавшей борются медики, ее состояние оценивается как тяжелое.

В итоге специалисты СК возбудили в отношении тюменца сразу два уголовных дела – по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).