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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 10:35

Тюменка, которую пытался зарезать бывший супруг, находится в реанимации

Ее состояние оценивается как тяжелое
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В областном департаменте здравоохранения рассказали о состоянии тюменки, которую пытался зарезать бывший супруг.

– После осмотра и оказания первой помощи пациентку доставили в больницу, где ее обследовали врачи. Сейчас женщина находится в отделении реанимации и получает всю необходимую помощь. Ее состояние оценивается как тяжелое, – прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что трагедия произошла 19 февраля. Обезумевший от злости тюменец приехал к своей бывшей жене, чтобы выяснить отношения, при этом, собираясь к женщине, он прихватил с собой нож. Оказавшись в квартире, злоумышленник несколько раз всадил лезвие в тело жертвы, а затем принялся убивать ее мать и нового сожителя. К несчастью, мужчина и пожилая женщина скончались на месте.