В Тюмени обезумевший мужчина зарезал бывшую супругу, ее мать и нового сожителя

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Тихий воскресный вечер в одном из спальных районов Тюмени завершился кровавой поножовщиной. Преступником, учинившим резню, оказался 38-летний горожанин, он не сумел простить бывшей супруге обиды, нанесенные ему в браке, и не придумал ничего лучше, как зарезать ее.

– Установлено, что 19 февраля 2023 года подозреваемый, прихватив с собой нож, приехал к своей бывшей супруге, проживающей в одном из домов на улице Тульской, для выяснения отношений. В ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, мужчина достал оружие и несколько раз ударил женщину, – прокомментировали в пресс-службе областного следкома.

К счастью, потерпевшей удалось выжить, а вот ее матери и новому сожителю, находящимся в квартире, повезло меньше. Обуреваемый злобой мужчина набросился и на них, нанеся каждому пару смертельных ударов.

– От полученных ранений мужчина 1987 года рождения и женщина 1957 года рождения скончались на месте происшествия. Потерпевшая, 1981 года рождения, госпитализирована в больницу, – добавили в ведомстве.

Сейчас за жизнь тюменки борются медики. Она находится в отделении реанимации, куда ее перевели после осмотра.

– Состояние поступившей пациентки оценивается как тяжелое, ей оказывается вся необходимая помощь. Бригада медиков прибыла на место через три минуты после получения вызова – в 16.22. К сожалению, двум пострадавшим помощь врачей уже на понадобилась: они скончались, – сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Что касается убийцы, он, несмотря на попытку сбежать, был задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время тюменцу предъявят обвинение, после чего следователь выступит перед судом с ходатайством о том, чтобы его заключили под стражу.

На данный момент специалисты ведомства возбудили два уголовных дела – по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Они уже провели осмотр места преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

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