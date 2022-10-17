В Тюмени мужчина 9 лет насиловал падчерицу. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 51-летнего мужчину, который целых девять лет насиловал свою малолетнюю падчерицу, не стали отправлять за решетку. Дело в том, что измывался над девочкой он давно – с 1999 по 2008 год. Таким образом, истек срок давности уголовного преследования.

– Все эти годы злодей лишал чести ребенка. Он пользовался ее беспомощным состоянием, ведь девочка в силу возраста не могла ему отказать, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

На судебном заседании тюменец сказал, что ничего такого не делал. Он заявил, что падчерица его оговаривает: мол, по каким-то неведомым причинам завидует своей матери и хочет ей за что-то отомстить.

Но следователям все же частично удалось доказать, что горожанин измывался над девочкой. А вот каких-то данных, которые свидетельствовали бы о заинтересованности потерпевшей, не найдено.

В итоге мужчину признали виновным и осудили на 12 лет, которые он должен отбыть в колонии строгого режима. Ну как должен… Должен был, если бы преступление не было совершено так давно.

Требования гражданского иска потерпевшей удовлетворены частично. Суд взыскал с осужденного в ее пользу компенсацию причиненного преступлениями морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Ленинский районный суд заключил под стражу 27-летнего мужчину, которого обвиняют в иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней. Выяснились некоторые подробности этого криминального инцидента. Это таксист по имени Наджимуддин. Ночью 15 октября он в автомобиле совершил в отношении 16-летней пассажирки иные действия сексуального характера.