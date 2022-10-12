«Раздевался на бегу и успел схватить за руку». Под Тюменью мужчина спас беременную девушку, которую уносило бурное течение реки

Иван Малешин с семьей. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Настоящий герой объявился в Тюменской области – это житель села Викулово Иван Малешин. Мужчина спас беременную девушку из воды, в то время как очевидцы происшествия лишь стояли и указывали бедняжке, что нужно делать. Криками ей бы не помогли – женщину уносило сильным течением.

В день ЧП Иван ехал на работу из родного села в деревню Борки. Путь пролегал через мост, на котором почему-то толпились люди и громко кричали, смотря вниз на воду. Вышедший из машины мужчина увидел в реке девушку. Не раздумывая, он ринулся вниз по течению к дамбе, где река делала поворот.

– Слышал, как ребята с моста кричали девушке грести к берегу. Сам думал – лишь бы успеть. Раздевался на бегу. Когда увидел, что ее течением поднесло ближе к берегу, бросился в воду. Успел схватить за руку в тот момент, когда ее снова стало относить к середине реки, – рассказал герой корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

По словам Ивана, попавшая в беду тюменка ко времени своего чудесного спасения совсем выбилась из сил. Она только помнит, как сильные мужские руки подхватили ее и вынесли на берег. К ним тут же подбежали люди, вызвали спасателей. Подъехавшая скорая увезла пострадавшую в больницу.

– Имя я ее не спросил. Убедился, что она в безопасности, оделся и поехал к себе на ферму, – заявил Иван. Он не считает себя героем (как и все настоящие герои), несмотря на то, что спас сразу две жизни, и отмечает, что просто не мог поступить иначе.

Оказалось, что он и семье своей (у него есть жена и дети) ничего не рассказал. Они случайно узнали о поступке главы семейства только на следующий день.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени на видео попало чудесное спасение стаффордширского терьера, который запутался в тине обводненного карьера Майский (Восточный административный округ). Несчастная собака из последних сил держалась на плаву, когда нашелся-таки отважный парень: он полез в холодную воду и вызволил животное.

По словам местной жительницы Виталины Юрченко, которая как раз и стала автором видео, хвостатый около сорока минут барахтался в воде в самой середине пруда, борясь с прилипшей к телу тиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени прохожий спас провалившегося в глубокую лужу пенсионера

Коммунальные службы города благодарят парня за самоотверженность (подробнее)