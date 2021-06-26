В Тюмени прохожий спас провалившегося в глубокую лужу пенсионера. Фото - "ЧП Тюмень" в ВК.

В Тюмени произошла очередная (ставшая уже традиционной) коммунальная авария на улице Газовиков. Однако на этот раз чрезвычайная ситуация могла закончиться плачевно. Дело в том, что в огромную лужу, образовавшуюся в результате порыва воды, провалился пенсионер. Пожилой человек уже стал захлебываться, и если бы не проходящий мимо парень, то быть трагедии.

Очевидице удалось запечатлеть момент падения пенсионера в лужу. Спасать мужчину она не бросилась. К счастью, пожилому человеку помогли. Она лишь спросила, нужно ли вызвать скорую. Несмотря на то, что дедушка изрядно нахлебался грязной воды, от медицинской помощи он отказался. Говорят, что его спасла куртка, которая надулась как парашют, не дав ему уйти на дно глубокой лужи – на видео это хорошо видно.

В «Росводоканал Тюмень» прокомментировали ситуацию с порывом. Пресс-секретарь компании Ирина Айданова сообщила корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень», что информация об утечке в районе дома № 49 корпус 1 улицы Газовиков поступила в диспетчерскую службу утром. Аварийно-восстановительная бригада прибыла на место спустя 20 минут и тут же приступила к работе. После того, как была локализована утечка, рабочие начали откачивать воду. Потом приступили к земляным работам. Восстановительную операцию планируется завершить сегодня к 20.00.

Почему во дворе скопилось такое огромное количество воды, из-за чего пенсионер мог утонуть? Оказывается, порыв произошел еще ночью. За ночь вода затопила территорию вокруг дома и промыла грунт.

Никита Зубков - спаситель пенсионера.

Что касается парня, который кинулся спасать пенсионера, то его коммунальщики поблагодарили. Спасителем оказался Никита Зубков.

– Благодарю всех, кто не остался в стороне и помог человеку, оказавшемуся в воде. И женщин, которые закричали о том, что нужна помощь, и мужчин, бросившихся к пострадавшему. Нам рассказали, что вместе с Никитой Зубковым бросился в воду Сергей Константинов, но он поскользнулся и упал. И Никита один достал человека из воды, – сообщил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Сам же Никита так комментирует свое геройство: «Я подъехал к первому подъезду, услышав крики женщин о том, что в воде человек, побежал его вытаскивать. Из воды виднелась только его куртка. Женщины предложили вызвать скорую помощь, но пожилой человек отказался. Он был подвыпивший и, видимо, не оценил ситуацию».

Отметим, что в этой части города часто случаются коммунальные аварии. Крайний раз - буквально недавно, 14 июня. Тогда тоже затопило дворы, а жители просидели без воды, пока коммунальщики устраняли ЧП.

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