В Тюмени жители Зареки остались без горячей воды

В зоне коммунальной аварии жителей «радует» местное «море». Фото из соцсетей

Порыв на теплотрассе в Третьем Заречном микрорайоне оставил без горячей воды местных жителей. Коммунальная авария случилась сегодня, 14 июня, в 7.10, однако устранять поломку коммунальщики будут до завтра.

Работы по устранению инцидента компания «УСТЭК» проведет до 6.30 15 июня, сообщает компания на своем сайте. В зоне отключения – дома на улицах Газовиков, Эрвье, в проезде Заречный. И это притом что накануне две недели в заречной части города была опрессовка .

Кроме того, в зоне коммунальной аварии жителей «радует» местное «море» – в соцсетях пишут, что кругом машины в воде, пешеходам приходится искать пути обхода, а сама лужа, видимо, останется.