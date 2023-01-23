«Сам бы такую сумму не потянул!»: Житель Тюменской области получил от властей субсидию на оплату коммуналки в размере одной копейки

Мужчина поблагодарил власть за такой щедрый шаг

Тюменская область прославилась на всю страну из-за нетипичного случая. Житель Ишима решил в кои-то веки получить льготу на оплату коммунальных услуг. Он ее получил, но такую, что от щедрости власти имущих хочется плакать. Бедолаге выделили целую копейку, при том что ежемесячно мужчине приходят квитанции, где сумма в сотни раз больше – 10 тысяч рублей. Копейка, конечно, погоды в данном случае не сделает, но славу точно уже обеспечила.

Более того, ишимцу пообещали, что «щедрая» копейка поступила не только в январе, но и будет к нему приходить аж до начала лета.

Фото: Вконтакте

Удивившись такой щедростью и добротой местной администрации, горожанин не смог сдержать эмоций и поделился «радостью» в социальных сетях. Там он искренне поблагодарил за столь внушительную помощь, отметив, что «сам бы такую сумму не потянул».

- Лучше бы чиновники не позорились, чем писали такие цифры, - написал в соцсетях ишимец.

Шумиха вокруг новости о копейке дошла и до городской администрации. Они пояснили, что форма решения о предоставлении субсидии, закрепленная на портале госуслуг, должна содержать сведения о сумме субсидии. То есть, указанная копейка говорит лишь о том, что субсидия одобрена.

– Ее фактический размер будет рассчитан и предоставлен после 25 числа, с учетом сведений о начислении платы на ЖКХ. В данном случае указать фактическую сумму субсидии было невозможно. Об этом заявитель был предупрежден, – сказали власти.

Для предупреждения подобных инцидентов специалисты ишимского МКУ «УЖКХ» отправили запрос в службу техподдержки портала госсвязи, чтобы был рассмотрен вопрос о внесении изменений в форму решения о предоставлении субсидий. Грубо говоря, информация о предварительной сумме (как одна копейка) должна быть исключена.

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