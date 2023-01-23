«Едет куда угодно, но только не прямо»: в Тобольске преподаватель создал унимото - мотоцикл с «лыжами»

Фото: предоставлено Игорем Лапиным

Педагог тобольского Дома детского творчества Игорь Лапин со своими подопечными создал необычное транспортное средство – унимото. Такая диковинка непривычна лишь человеку, который далек от мотоспорта, но в кругах профессионалов – это настоящий гоночный зверь, несмотря на то, что имеет лишь одно колесо. Корреспондент «КП-Тюмень» познакомился с Игорем Лапиным, узнал про нового «железного друга», а также работе, планах и мечте.

По словам Игоря, унимото он с учениками сделал из мотоцикла Kawasaki kdx 200. Новое изобретение создавали не просто так, а для того, чтобы принять участие в мотослете Snow Dogs с 27 по 29 января в Абалаке. Ребята были ограничены во времени, так как на носу мероприятие, потому собирать унимото пришлось быстро. На все про все ушло буквально две недели. Необычный транспорт уже был испытан на сибирской трассе и показал себя хорошо. Единственное, что управлять им оказалось не так просто: железный друг едет куда угодно, но только не прямо.

Фото: предоставлено Игорем Лапиным

– Результаты предстоящего события в Абалаке покажут, нужны ли какие-то доработки унимото или нет. Этот аппарат предназначен только для соревнований, больше его использовать негде, – подчеркнул Лапин.

Игорь с раннего детства был неравнодушен к мотоциклам. Сел как-то в детстве на дедушкин "Урал" и влюбился. Больше с мотоциклами расстаться не смог, а потом мужское увлечение переросло и в работу. Уже более десяти лет Игорь преподает в Доме детского творчества.

– Учу подрастающее поколение ездить на мотоциклах. Также мы занимаемся мотокроссом, – говорит преподаватель

Любовь к двухколесному транспорту Игорь прививает и своей пятилетней дочери. И, судя по всему, вполне успешно. Несмотря на крошечный возраст, тяжелый мотоцикл и физические нагрузки, малышка «горит» этим делом и уже делает первые успехи.

– За время моей работы еще не было ни одного ребенка, кого бы я не смог научить ездить! - комментирует мужчина.

Фото: предоставлено Игорем Лапиным

Даже заветная мечта Игоря была связана с любимым делом. Он рассказал, что очень хотел, чтобы в городе появилась трасса для мотокросса. И в прошлом году он решил попытать удачу и выиграл грант от «Сибура» с проектом «Мой питбайк». На те деньги, что были выделены предприятием, построили трассу, купили новые мотоциклы и экипировку детям. Помимо этого, провели и соревнования по мотокроссу.

– Можно сказать, что моя мечта сбылась!, – кратко ответил преподаватель.

Однако на этом мужчина останавливаться не намерен и в его планах развивать в Тобольске мотоциклетные виды спорта. К тому же, научиться управлять таким транспортом научиться может каждый.

– Единственное условие для обучения – чтобы ребенок умел ездить на двухколесном велосипеде. А первые навыки управления мотоциклом дети получают уже, можно сказать, на втором занятии Едут за рулем, переключают передачи, трогаются и останавливаются, – подчеркнул мужчина.

Уже в ближайшее время Игорь Лапин займется подготовкой подопечных к городским соревнованиям по мотокроссу, который пройдет в мае. И, конечно, в планах «попутешествовать» с ребятами по региону.

-«Найди себе дело по душе и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни», Я его нашел! – подытожил Игорь Лапин.

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