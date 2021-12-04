Житель Тюмени делает вибрирующие кольца, которые могут стрелять антисептиком, духами и лекарствами Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Уникальные функциональные и красивые украшения, связанные со смартфоном и интернетом, создает житель Тюмени Александр Бобов. Молодой человек создал, например, кольцо из смолы и пластмассы, которое вибрирует во время касания с поверхностью. Ещё он создал кольцо с распрыскивателем: возможно, в будущем он будет распрыскивать антисептик. Туда же можно залить хоть духи, хоть лекарства. Такое колечко уже оценили в Южной Корее.

По словам самого создателя, у него «склад ума больше математический, а творчество было рядом с ним с детства».

- Я для себя решил, что нужно создавать не только красоту, но и функциональность, - говорит Саша.

Работа над кольцами кропотливая: сначала он делает эскиз, изучая строение похожих предметов, потом переносит задумку в графический редактор и создает трехмерную модель. После этого проект он воплощает в жизнь.

То, что делает Саша – это не бизнес. Работы дорогие, специфичные, поэтому продать их – не в магазин сходить. Главное, что эти проекты приносят Бобову удовольствие, сообщает "Вслух.ру".