В Тюмени большегруз с краном чуть не снес надземный пешеходный переход. Фото: скриншот с видео

Чрезвычайное происшествие случилось на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова в Тюмени. Здесь трал «Скания», который перевозил подъемный автокран, задел балку надземного пешеходного перехода. К счастью, никто не пострадал. Однако так нельзя сказать о самом переходе.

– Два пешеходных перехода на кольцевой развязке машина проехала, а на третьем задела балку. По предварительным данным, больших повреждений нет. Характер повреждений установят представители эксплуатирующей организации, когда кран уберут, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также заявили, что водитель не показал документы, которые бы разрешали перевозить негабаритные грузы. Если их не окажется, водителя оштрафуют. Движение на участке дороги не затруднено.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области восстановят надземный переход на пятнадцатом километре автодороги Р-404 возле села Яр. Это произойдет уже на следующей неделе.

– Комплектующие для монтажа нового перехода уже доставили на объект, до конца следующей недели конструкция будет восстановлена. Ради монтажа движение на федеральной трассе будет ненадолго ограничено. Подробнее о времени установки сообщим, – рассказал директор филиала Уралуправтодора в городе Тюмени Виталий Никифоров.

Дело было так: на Тобольском тракте кран-манипулятор снес надземный пешеходный переход. Многотонная конструкция придавила проезжавшую мимо легковушку, её водителя госпитализировали. КамАЗ задел переход стрелой, в результате чего мост обрушился.