ЧП под Тюменью: на трассу рухнул надземный пешеходный переход, придавив легковушку

На Тобольском тракте в Тюмени сегодня, 8 мая, произошло ЧП: кран-манипулятор снес надземный пешеходный переход. Многотонная конструкция придавила проезжавшую мимо легковушку, её водителя уже госпитализировали.

– Инцидент произошел на 13-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительным данным, КамАЗ задел переход стрелой, в результате чего мост обрушился. Сейчас движение транспорта ограничено в обоих направлениях, – сообщили подробности в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудникам ГИБДД и дорожным службам предстоит поднять мост, чтобы машины могли проехать: рядом с местом ЧП образовалась почти километровая пробка.

– В 14.56 бригада скорой медицинской помощи возвращалась с вызова на подстанцию и увидела аварию. Пострадавшего водителя медики осмотрели, сейчас ему оказывают помощь и готовят к эвакуации в стационар для проведения комплексной диагностики и осмотра в областную клиническую больницу № 2, – сообщили в свою очередь в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Фото - "ЗЛОЙ ЯМАЛ".

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в Тюменской области. Так, 17 мая 2019 года стрела автокрана повредила надземный пешеходный переход на этой же федеральной трассе. Конструкция рухнула прямо на проезжую часть, но, к счастью, никто не пострадал. Дорожная авария произошла в районе деревни Тураево в Тобольском районе.

На Тобольском тракте обрушился надземный переход и перекрыл дорогу в обе стороны.

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