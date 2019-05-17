2019-05-17T13:34:15+03:00
Происшествия

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск обрушился надземный переход

Конструкцию экстренно разбирают, но движение уже восстановлено [фото], [видео]
Марина АНТОНОВААлексей КОСЕНЧУК
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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автокран снес надземный пешеходный переход. Фото vk.comНа трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автокран снес надземный пешеходный переход. Фото vk.com
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Стрела автокрана повредила надземный пешеходный переход на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск сегодня днём, 17 мая. Конструкция рухнула прямо на проезжую часть, но, к счастью, никто не пострадал. Дорожная авария произошла в районе деревни Тураево в Тобольском районе.

Поднятая вверх стрела автокрана снесла конструкцию надземного перехода. Фото vk.com

Поднятая вверх стрела автокрана снесла конструкцию надземного перехода. Фото vk.com

Уже установлено, что авария произошла, когда манипулятор DAEWOO перевозил вагончик. Стрела была поднята вверх и при проезде под переходом, сломала его. Сейчас дорожные службы ФКУ «Уралуправтодор» экстренно разбирают конструкцию, одновременно прилагаются все усилия, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по федеральной дороге. Движение вручную регулируют автоинспекторы. На месте работает три экипада ДПС. Небольшой затор в сторону Тюмени на 21 километре Тобольского тракта уже ликвидирован. Одна полоса движения открыта, на второй полосе есть небольшие затруднения, сообщили «Комсомольской правде - Тюмень» в областной Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, Росавтодора и Службы экстренного реагирования. Фото vk.com

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, Росавтодора и Службы экстренного реагирования. Фото vk.com

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о ЧП поступило в 13.20 местного времени. Сейчас на месте работает большое количество техники: две единицы спецтехники МЧС и шесть человек личного состава, два крана, один тралл, автовышка и «Газель». Также за ситуацией следят четыре спасателя Тюменской Службы экстренного реагирования.

Обрушение моста, Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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