Под Тюменью восстановят надземный переход, который снес кран-манипулятор. Фото - "Уралуправтодор".

В Тюменской области восстановят надземный переход на пятнадцатом километре автодороги Р-404 возле села Яр. Это произойдет уже на следующей неделе.

– Комплектующие для монтажа нового перехода уже доставили на объект, до конца следующей недели конструкция будет восстановлена. Ради монтажа движение на федеральной трассе будет ненадолго ограничено. Подробнее о времени установки сообщим, – рассказал директор филиала Уралуправтодора в городе Тюмени Виталий Никифоров.

В случае если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» по телефону 8-800-200-63-06.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на Тобольском тракте кран-манипулятор снес надземный пешеходный переход. Многотонная конструкция придавила проезжавшую мимо легковушку, её водителя госпитализировали. КамАЗ задел переход стрелой, в результате чего мост обрушился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП под Тюменью: на трассу рухнул надземный пешеходный переход, придавив легковушку

На месте работают полицейские и сотрудники дорожных служб (подробнее)