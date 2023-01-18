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Общество18 января 2023 10:44

В Крещенский сочельник первые тюменцы уже окунулись в купели. Фоторепортаж

На Туре прошло великое освящение воды
Евгения Суворова
В Крещенский сочельник первые тюменцы уже окунулись в купели

В Крещенский сочельник первые тюменцы уже окунулись в купели

Фото: Евгения Суворова

В Тюмени 18 января начались крещенские купания. С раннего утра сотни горожан собрались на Божественную литургию в Свято-Троицком монастыре, чтобы принять участие в совместной молитве. После окончания службы состоялся крестный ход на набережную Туры, где митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий провел великое освящение воды.

Крестный ход возглавил Владыка

Крестный ход возглавил Владыка

Фото: Евгения Суворова

В Крестном ходе поучаствовали и ребятишки

В Крестном ходе поучаствовали и ребятишки

Фото: Евгения Суворова

Российский Иордан

Владыка тепло поздравил верующих с Крещенским сочельником и наступающим праздником святого Богоявления.

– Крещение – это великий праздник. Сам Господь наш, Иисус Христос, придя на Иордан, показал нам путь вхождения в церковь Христову. И каждый, кто хочет очистить душу и тело, прибегает к святой воде. По древней традиции, со времен князя Владимира, в Крещение освящаются воды наших рек, и они превращаются в российский Иордан. Молитвенно желаю благодатной помощи Божьей! Пусть святая крещенская вода для всех, принимающих ее с верой и благоговением, послужит во здравие тела, радость сердца и укрепление души! - поздравил горожан владыка.

Обряд Великого освящения воды

Обряд Великого освящения воды

Фото: Евгения Суворова

Владыка прочитал молитву во время обряда Великого освящения воды

Владыка прочитал молитву во время обряда Великого освящения воды

Фото: Евгения Суворова

В 2023 году над иорданью установили вот такой крест изо льда

В 2023 году над иорданью установили вот такой крест изо льда

Фото: Евгения Суворова

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий добавил, что святая крещенская вода обязательно должна быть в доме каждого христианина. Воду пьют натощак, ею освящают свое жилище, хозяйственные постройки, вещи и одежду.

Владыка окунает крест в иордань

Владыка окунает крест в иордань

Фото: Евгения Суворова

20 лет «стажа»

Для удобства спуска тюменцев к Туре установлены деревянные лестницы. Ледовая площадка, предварительно очищенная от снега, позволяет выдержать одновременное нахождение на данном участке реки не более ста человек. Как рассказали сотрудники регионального ГИМС, толщина льда в этом месте составляет от 53 до 57 сантиметров.

Палатки для мужчин

Палатки для мужчин

Фото: Евгения Суворова

Для желающих окунуться приготовлены четыре купели и шесть палаток: четыре мужских и две женских. В палатки проведено электрическое освещение, поставлены лавочки, пол и дорожка до иордани выстланы толстым слоем сена.

Вот так выглядит купель на Туре

Вот так выглядит купель на Туре

Фото: Евгения Суворова

Крест на Туре

Крест на Туре

Фото: Евгения Суворова

Последние приготовления к купаниям

Последние приготовления к купаниям

Фото: Евгения Суворова

Первой переодеться в женскую палатку заходит тюменка Алена Утешева. Вот уже 20 лет она ежегодно окунается в иордань.

– Перерывы были только во время моих трех беременностей и кормления грудью малышей. Всегда беру с собой теплый халат, шерстяные носки, удобную обувь. Окунаюсь в сорочке, не в купальнике. Погружаюсь в купель с головой трижды, как положено, предварительно осенив себя крестом. После, чтобы согреться, растираюсь махровым полотенцем, – рассказывает женщина. – В этом году я окунаюсь в иордань с особенными мыслями и глубокой верой. Предстоит сложнейшая нейрохирургическая операция, надеюсь, что пройдет она удачно.

Про маски и санитайзеры по-прежнему кто-то вспоминает

Про маски и санитайзеры по-прежнему кто-то вспоминает

Фото: Евгения Суворова

А тюменец Павел – первопроходец.

– Пришел к вере прошлым летом, когда оказался на волосок от гибели и чудом спасся. Стал вести здоровый образ жизни, в корне переосмыслил все, что было со мной раньше. Соблюдаю посты, а сегодня после службы впервые буду окунаться в крещенскую купель, – говорит мужчина.

Первые искупавшиеся

Первые искупавшиеся

Фото: Евгения Суворова

Многие горожане приходят на освященное место, чтобы набрать крещенской воды. В руках у тюменцев – пустые пластиковые пятилитровые бутылки, стеклянные банки и даже термосы. Для набора воды организаторы положили рядом с прорубью в виде креста несколько ковшиков на длинной ручке. Кроме того, на втором уровне набережной стоит цистерна с освященной водой от компании «Росводоканал-Тюмень».

Следить, чтобы не стало плохо

Крещенские купания организованы с соблюдением всех необходимых норм безопасности. Около купели постоянно дежурят сотрудники регионального управления МЧС, работники скорой помощи, полицейские. Вход и выход к купелям осуществляется через арочный металлодетектор.

За купающимися следят спасатели

За купающимися следят спасатели

Фото: Евгения Суворова

Около купелей тюменцам помогают волонтеры. Они могут при необходимости подержать и подать полотенце после погружения, помочь родителям окунуть в купель малыша, объяснить, куда и как пройти. К примеру, доброволец Дамир работает на Туре уже несколько дней.

– Заранее прорубали лед для купелей, устанавливали палатки. Сейчас специальным сачком периодически убираю лед с поверхности воды. Сегодня не очень холодно, поэтому не так часто приходится чистить. Когда сено возле купели намокает, его тоже меняем, – пояснил он.

Купание на Крещение 2023 в Тюмени

Купание на Крещение 2023 в Тюмени

Фото: Евгения Суворова

Пятеро волонтеров представляют Тюменское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

– Нас учат культуре безопасности, правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. На Крещение наша задача – следить, чтобы здесь, на реке, никто из присутствующих не потерял сознание. Мы должны передать людей, которым стало плохо, в надежные руки врачей скорой помощи, – пояснил представитель регионального отделения Максим Бойко.

До купелей, которые расположены рядом со Свято-Троицким монастырем, можно доехать как на общественном транспорте (остановка «Строительный институт ТИУ»), так и на личном автомобиле. Для автовладельцев приготовили просторную парковку на 600 мест сразу за стенами монастыря, на улице Коммунистической. Дорожное движение здесь регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Тюменцы набирают святую воду из купели

Тюменцы набирают святую воду из купели

Фото: Евгения Суворова

Добавим, крещенские купания продлятся два дня: с 12 часов 18 января до 24 часов 19 января. Кроме реки Туры в центре города, тюменцам можно окунуться в купели на озере Чемпионов, где база моржей, и в районе Антипино, возле детско-юношеской спортивной школы. Погода тюменцам благоприятствует: крещенских морозов нет, синоптики обещают температуру 8 – 10 градусов ниже нуля.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКрещение в Тюмени 2023