В Крещенский сочельник первые тюменцы уже окунулись в купели. Фоторепортаж

В Крещенский сочельник первые тюменцы уже окунулись в купели Фото: Евгения Суворова

В Тюмени 18 января начались крещенские купания. С раннего утра сотни горожан собрались на Божественную литургию в Свято-Троицком монастыре, чтобы принять участие в совместной молитве. После окончания службы состоялся крестный ход на набережную Туры, где митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий провел великое освящение воды.

Крестный ход возглавил Владыка Фото: Евгения Суворова

В Крестном ходе поучаствовали и ребятишки Фото: Евгения Суворова

Российский Иордан

Владыка тепло поздравил верующих с Крещенским сочельником и наступающим праздником святого Богоявления.

– Крещение – это великий праздник. Сам Господь наш, Иисус Христос, придя на Иордан, показал нам путь вхождения в церковь Христову. И каждый, кто хочет очистить душу и тело, прибегает к святой воде. По древней традиции, со времен князя Владимира, в Крещение освящаются воды наших рек, и они превращаются в российский Иордан. Молитвенно желаю благодатной помощи Божьей! Пусть святая крещенская вода для всех, принимающих ее с верой и благоговением, послужит во здравие тела, радость сердца и укрепление души! - поздравил горожан владыка.

Обряд Великого освящения воды Фото: Евгения Суворова

Владыка прочитал молитву во время обряда Великого освящения воды Фото: Евгения Суворова

В 2023 году над иорданью установили вот такой крест изо льда Фото: Евгения Суворова

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий добавил, что святая крещенская вода обязательно должна быть в доме каждого христианина. Воду пьют натощак, ею освящают свое жилище, хозяйственные постройки, вещи и одежду.

Владыка окунает крест в иордань Фото: Евгения Суворова

20 лет «стажа»

Для удобства спуска тюменцев к Туре установлены деревянные лестницы. Ледовая площадка, предварительно очищенная от снега, позволяет выдержать одновременное нахождение на данном участке реки не более ста человек. Как рассказали сотрудники регионального ГИМС, толщина льда в этом месте составляет от 53 до 57 сантиметров.

Палатки для мужчин Фото: Евгения Суворова

Для желающих окунуться приготовлены четыре купели и шесть палаток: четыре мужских и две женских. В палатки проведено электрическое освещение, поставлены лавочки, пол и дорожка до иордани выстланы толстым слоем сена.

Вот так выглядит купель на Туре Фото: Евгения Суворова

Крест на Туре Фото: Евгения Суворова

Последние приготовления к купаниям Фото: Евгения Суворова

Первой переодеться в женскую палатку заходит тюменка Алена Утешева. Вот уже 20 лет она ежегодно окунается в иордань.

– Перерывы были только во время моих трех беременностей и кормления грудью малышей. Всегда беру с собой теплый халат, шерстяные носки, удобную обувь. Окунаюсь в сорочке, не в купальнике. Погружаюсь в купель с головой трижды, как положено, предварительно осенив себя крестом. После, чтобы согреться, растираюсь махровым полотенцем, – рассказывает женщина. – В этом году я окунаюсь в иордань с особенными мыслями и глубокой верой. Предстоит сложнейшая нейрохирургическая операция, надеюсь, что пройдет она удачно.

Про маски и санитайзеры по-прежнему кто-то вспоминает Фото: Евгения Суворова

А тюменец Павел – первопроходец.

– Пришел к вере прошлым летом, когда оказался на волосок от гибели и чудом спасся. Стал вести здоровый образ жизни, в корне переосмыслил все, что было со мной раньше. Соблюдаю посты, а сегодня после службы впервые буду окунаться в крещенскую купель, – говорит мужчина.

Первые искупавшиеся Фото: Евгения Суворова

Многие горожане приходят на освященное место, чтобы набрать крещенской воды. В руках у тюменцев – пустые пластиковые пятилитровые бутылки, стеклянные банки и даже термосы. Для набора воды организаторы положили рядом с прорубью в виде креста несколько ковшиков на длинной ручке. Кроме того, на втором уровне набережной стоит цистерна с освященной водой от компании «Росводоканал-Тюмень».

Следить, чтобы не стало плохо

Крещенские купания организованы с соблюдением всех необходимых норм безопасности. Около купели постоянно дежурят сотрудники регионального управления МЧС, работники скорой помощи, полицейские. Вход и выход к купелям осуществляется через арочный металлодетектор.

За купающимися следят спасатели Фото: Евгения Суворова

Около купелей тюменцам помогают волонтеры. Они могут при необходимости подержать и подать полотенце после погружения, помочь родителям окунуть в купель малыша, объяснить, куда и как пройти. К примеру, доброволец Дамир работает на Туре уже несколько дней.

– Заранее прорубали лед для купелей, устанавливали палатки. Сейчас специальным сачком периодически убираю лед с поверхности воды. Сегодня не очень холодно, поэтому не так часто приходится чистить. Когда сено возле купели намокает, его тоже меняем, – пояснил он.

Купание на Крещение 2023 в Тюмени Фото: Евгения Суворова

Пятеро волонтеров представляют Тюменское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

– Нас учат культуре безопасности, правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. На Крещение наша задача – следить, чтобы здесь, на реке, никто из присутствующих не потерял сознание. Мы должны передать людей, которым стало плохо, в надежные руки врачей скорой помощи, – пояснил представитель регионального отделения Максим Бойко.

До купелей, которые расположены рядом со Свято-Троицким монастырем, можно доехать как на общественном транспорте (остановка «Строительный институт ТИУ»), так и на личном автомобиле. Для автовладельцев приготовили просторную парковку на 600 мест сразу за стенами монастыря, на улице Коммунистической. Дорожное движение здесь регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Тюменцы набирают святую воду из купели Фото: Евгения Суворова

Добавим, крещенские купания продлятся два дня: с 12 часов 18 января до 24 часов 19 января. Кроме реки Туры в центре города, тюменцам можно окунуться в купели на озере Чемпионов, где база моржей, и в районе Антипино, возле детско-юношеской спортивной школы. Погода тюменцам благоприятствует: крещенских морозов нет, синоптики обещают температуру 8 – 10 градусов ниже нуля.