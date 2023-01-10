Крещение в Тюмени 2023: где искупаться в праздник Фото: Вадим Бегун

В Тюмени началась подготовка к одному из самых почитаемых христианских праздников – Крещению. Он пройдет 18 и 19 января. В областной столице будут оборудованы купели в трех районах. В центре города тюменцы могут окунуться в реке Туре у Свято-Троицкого монастыря. Как рассказал корреспонденту издания представитель ТООД «Сибирь православная» Тихон Алтусов, на Туре будут оборудованы четыре купели и одна иордань для набора святой воды. Рассказываем, где искупаться на Крещение в Тюмени в 2023 году, какая будет погода и что нужно знать. А также публикуем список купелей на Крещение в Тюмени в 2023 году..

– Сейчас устанавливаем лестницы для спуска, идет расчистка льда, – говорит он. – Для тюменцев установят шесть палаток: 4 мужских и две женских. Пол палаток и дорожки к купелям утеплят сеном. «Росводоканал Тюмень» обеспечит подвоз воды, которую на месте ежегодно освящают представители Тобольско-Тюменской епархии.

Три купели (две взрослых и детскую) установят на озере Чемпионов, на базе моржей. Здесь тоже началась подготовка к празднику

– Желающие окунуться могут бесплатно переодеться в теплых раздевалках павильона, – подчеркнула председатель центра закаливания Татьяна Редькина. – Здесь же можно согреться чаем и кофе.

Где купаться на Крещение в Тюмени в 2023 году Фото: Вадим Бегун

Еще одним центром притяжения для желающих окунуться станут купели, которые оборудуют на реке Туре возле Антипинской детско-юношеской спортивной школы.

Председатель издательско-информационного отдела Тобольско-Тюменской епархии Григорий Мансуров напомнил, что по всей Тюменской области пройдут праздничные богослужения и крестные ходы. В Крещенский сочельник, то есть 18 января, в 8.30 начнется Божественная литургия в Свято-Троицком монастыре, ее проведет митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В 12 часов начнется крестный ход на набережную Туры и великое освящение воды.

В день Крещения Господня, 19 января, митрополит Димитрий возглавит службу в Софийско-Успенском соборе в Тобольске. По окончании состоится крестный ход на Иртыш (район речной переправы) и в 12 часов – великое освящение воды, после чего начнутся купания в иордани.

Таким образом, тюменцы могут окунуться в освященную воду начиная с 13 часов 18 января и до 24 часов 19 января.

По традиции, некоторые горячие минеральные источники, находящиеся в окрестностях Тюмени, проводят в частном порядке обряд освящения воды. Как пояснил Григорий Мансуров, в Крещение вода во всех водоемах, речках и озерах считается священной, даже из крана.

– Поэтому купание в этот день в горячих источниках не возбраняется, как и, например, дома в ванной. В священном писании сказано, что всякая вода в этот день является святой. Однако все же лучше окунаться в купели. Это в том числе преодоление себя, своего страха ледяной воды, маленькая «жертва» Господу со стороны человека, – заметил Мансуров. – Не стоит беспокоиться, что вода для питья, которую берут тюменцы из освященных мест, не очищена. Она отстаивается, и ее смело можно пить. Святая вода долго хранится, не теряя своих свойств. А осадок, который мы видим на дне банок или других сосудов, подойдет для полива цветов.

Список купелей на Крещение в 2023 году в Тюмени Фото: Вадим Бегун

Священники отмечают, что набранная вода на Крещение обладает огромной целительной силой. Ее нужно пить утром натощак, перед приемом лекарств и завтраком. Достаточно сделать три небольших глотка, налив воду из бутыли в чашку.

Добавим, праздник святого Богоявления (Крещения Господня) – один из великих двунадесятых праздников Православной Церкви. Он установлен Господом Иисусом Христом, перед вступлением Его на путь Своего земного служения человечеству. Когда святой пророк Иоанн Предтеча крестил израильский народ «в покаяние» в реке Иордан, пришел креститься и Господь наш Иисус Христос. Во время Его крещения разверзлись Небеса, и Дух Святой сошел на Него в виде голубя, а с Небес раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Евангелие от Марка).

Войдя в воды Иордана, Господь Иисус Христос освятил Собою все водное естество земли. С тех пор существует обычай омовения в священных водах Иордана в день Крещения Господня.