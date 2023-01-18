В Тюмени Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий освятил воду в Туре перед Крещением Фото: Вадим Бегун

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий освятил воду в реке Туре в преддверии Крещения, сообщает информационный центр Тюменской области. Перед этим верующие прошли крестным ходом от Свято-Троицкого монастыря к иордани. По завершении церемонии в проруби можно будет набрать святой воды и искупаться.

Напомним, на Туре, неподалеку от монастыря, установили шесть палаток и оборудовали четыре купели. Окунуться в иордань можно будет до 01.00. Завтра, 19 января, купания пройдут с 9 утра до полуночи.

Напомним, ранее мы рассказывали, где искупаться на Крещение в Тюмени в 2023 году, какая будет погода и что нужно знать.