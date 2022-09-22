Бастрыкин поручил разобраться, как так получилось, что новорожденная девочка в Тюмени осталась без кончика носа после «помощи» врачей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: соцсети Владлены Бобошко.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского СК Александру Кублякову предоставить доклад по ситуации, связанной с потерей кончика носа новорожденного из-за ожога после публикации «КП-Тюмень». Как сообщили в пресс-службе СК РФ, ребенок потерял орган дыхания во время медицинской процедуры.

По инициативе следователей, материалы проверки передали в производство региональных следователей СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

На этом фото тройняшкам уже пять месяцев. Фото: соцсети Владлены Бобошко Читайте на WWW.TUMEN.KP.RU: https://www.tumen.kp.ru/daily/27443/4646301/

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что родители ребенка, Владлена и Андрей Бобошко несколько лет пытались завести ребенка, но из-за медицинских факторов сделать это не удавалось. Благодаря правильно подобранной терапии в 2021 году чудо случилось: тюменка забеременела тройней.

Единственная девочка, Милана, родившаяся у пары, плачет постоянно и не просто так. Ее история болезни очень длинная. У девочки укороченный кишечник и почти полностью нет носа. Причина – полученный ожог во время СиПАП-терапии. Родителей уверяли, что рана заживет, но на самом деле ребенок по сей день живет без носа.

Все, что осталось от носа девочки. Фото: соцсети Владлены Бобошко Читайте на WWW.TUMEN.KP.RU: https://www.tumen.kp.ru/daily/27443/4646301/

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени мужчина сломал жене нос на улице. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.