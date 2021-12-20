В Тюмени мужчина сломал жене нос на улице. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени из больницы поступила информация о женщине со сломанным носом. Травму она получила на улице.

– Там у неё произошел конфликт с мужем. Семейный скандал случился на фоне употребления алкоголя. Мужчина и женщина не пришли к единому мнению, и глава семьи позволил себе ударить супругу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.