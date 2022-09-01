«Даже не верится». Родители тюменских первоклассников – о переживаниях и надеждах

Родители тюменских первоклассников — о переживаниях и надеждах. Фото: инфоцентр правительства ТО.

В новом учебном году за парты в Тюменской области сядут почти 243 тысячи школьников, около 26,5 тысячи из них – впервые. День знаний всегда волнителен, а первокласснику и вовсе открывается новая вселенная. В этом году тюменская «Комсомольская правда» может похвастаться аж тремя маленькими школьниками. О переживаниях родителей и оптимизме первоклассников – в этом материале.

«Волнуюсь, что ей там не понравится»

Вика Кучеренко в этом году впервые сядет за школьную парту / Фото: Юлия Кучеренко

– Даже не верится, что у меня дочь идет в первый класс. Время очень быстро летит, кажется, только недавно я водила Вику в детский сад, а теперь наступил новый этап в нашей жизни, – рассказывает веб-редактор Юлия Кучеренко. – Сильных страхов у меня нет, но немного волнуюсь, что ей там не понравится, не все же дети любят школу, а хочется, чтобы ребенок получал знания с удовольствием. Надеюсь, что учитель сможет увлечь детей учебой, я же со своей стороны стараюсь рассказывать Вике про школу только самые положительные факты и ни к чему не принуждать.

Мы живем в поселке Боровский, и тут только одна школа, так что выбора, куда пойти, особо не было. Но, насколько я знаю, сама по себе школа неплохая – хорошие и сильные учителя. Надеюсь, в будущем сделают ремонт и здесь станет еще лучше. Нашей учительницей станет молодая преподавательница, она только начинает свой путь, но это даже плюс: у молодых учителей больше шансов найти общий язык с современными детьми.

Вика хочет в школу, ей не терпится обзавестись новыми друзьями. Поселок небольшой, поэтому после уроков она сможет гулять с ними и общаться вне школы. Несколько Викиных одноклассников даже живут в соседних домах.

«Дочка отсчитывала дни»

Еве не терпелось попасть в школу / Фото: Вадим Бегун

– Хоть сегодня и не я стою на своей первой линейке в форме и с букетом, по ощущениям, именно я переживаю больше, чем сама дочка, – признается выпускающий редактор Вадим Бегун. – Я свои Дни знаний почти не помню, но хочется, чтобы этот день стал для Евы настоящим праздником, и не только на словах. Отпускать дочку в школу, конечно, волнительно, потому что это начало нового этапа ее жизни, уже более серьезного.

Ева будет учиться в школе № 67, очень надеюсь, что ей понравятся и учителя, и одноклассники – все-таки с ними ей придется провести следующие 11 лет. Но я уверен, друзей она точно себе найдет.

Сама Ева это первое сентября очень ждала, ей не терпелось пойти наконец в школу. Дочка буквально отсчитывала дни до первого учебного дня.

«Все мы через это проходили»

Андрея тоже школа не пугает / Фото: Вера Зенина

– Разумеется, я волнуюсь, как и все родители. Мне кажется, стандартные переживания: хочу, чтобы Андрею всё понравилось, чтобы он подружился с коллективом и чувствовал себя комфортно в новых стенах, – рассказывает выпускающий редактор Вера Зенина. – Отпускать его в школу не особо трудно, потому что все мы через это проходили и выросли нормальными людьми.

Мы идем в гимназию № 1, будем учиться во втором корпусе. Изначально хотели пойти в обычную школу, которая ближе к дому, но потом остановились именно на гимназии, хоть она и расположена немного дальше. Думаю, там Андрею понравится: в ней уже учатся многие его дворовые приятели. К тому же он попал в один класс с другом Никитой – они вместе ходят на карате. Андрей рад, что в гимназии много его друзей, очень хочет в школу. Даже пообещал хорошо учиться.

С классным руководителем мы уже познакомились. Это молодой педагог, ей всего 23 года. Но она сразу внушила доверие и расположила к себе. Очень милая и ответственная. Думаю, дети ее быстро полюбят.

В прошлом году редакция «Комсомолки» вспоминала свои первые сентября. Прочитать про жизнь с мамой-педагогом и посмотреть, как выглядели родители нынешних первоклашек можно в этом материале.

Готовиться к Дню знаний тюменцы начали заранее. Например, в преддверии праздника некоторые родители и дети, желая сэкономить, опустошили дворовые клумбы с георгинами и гладиолусами.