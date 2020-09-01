«Первый раз в первый класс»: как выглядели журналисты тюменской «Комсомолки» в школьные годы

Как выглядели журналисты тюменской «Комсомолки» в школьные годы. Фото: коллаж

Для кого-то долгожданный, а для кого-то – ужасающий – День 1 сентября всё-таки наступил! Уже сейчас, с утра, мальчишки в костюмчиках и девчонки с бантиками бегут в школу с охапками цветов, чтобы подарить их своему учителю. В редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» пока нет родителей школьников (молодые же, ну!), поэтому мы решили вспомнить своё 1 сентября и показать фотографии из нашего школьного детства.

Выпускающий редактор Вадим Бегун:

Выпускающий редактор Вадим Бегун Фото: Из личного архива

А вот Вадим с азбукой Фото: Из личного архива

– Если честно, не помню ни одного своего 1 сентября, – признаётся Вадим. – Почему-то в памяти отложились только последние звонки. Единственное, помню день накануне начала нового учебного года, когда мы ездили на дачу выбирать цветы для своего классного руководителя. Предполагаю, что кратковременная амнезия связана с сильным волнением, ведь именно в этот день ты встречаешь новых людей, которые в будущем, возможно, как-то повлияют на твою жизнь, и «старых» друзей-одноклассников. В любом случае для каждого школьника это памятный день, который приносит много положительных эмоций, даже если они со временем забываются.

Руководитель пресс-центра Кира Санникова:

Руководитель пресс-центра Кира Санникова Фото: Из личного архива

– Первый раз в первый класс я пошла в 1993 году, школа номер 12 в Тобольске, – рассказывает Кира. – Детские школьные снимки хранятся у мамы, и трудно узнавать в этой девочке с бантиками себя. В этот год мы еще носили классическую школьную форму. Во второй класс я пошла уже в каком-то модном костюмчике – юбка, жилет и блузка. С собой у меня букет из гладиолусов. Цветы, которые у многих детей – школьников 90-х – ассоциируется с 1 сентября. Несмотря на то, что в семье сейчас в школу никто не ходит, День знаний у на всегда праздник, так как моя мама педагог. Так что вечером после работы будут цветы и торт.

Выпускающий редактор Вера Зенина:

Выпускающий редактор Вера Зенина Фото: Из личного архива

– В школу я пошла в 1998 году, – вспоминает Вера. – Для моих родителей был очень важен выбор учебного учреждения, ради этого они даже затеяли переезд. До этого мы жили на Мысу. В итоге выбор пал на школу № 7, расположенную на улице Пржевальского, 60. К 1 сентября бабушка приготовила мне букет из наших дачных гладиолусов, а на линейку меня отвела мама. Тогда я впервые увидела свою первую учительницу, которую помню до сих пор. Ольга Валерьевна была молодым педагогом, но это ничуть не помешало ей провести урок с большим интересом для всего класса. Сейчас, вспоминая первый звонок и линейку, очень хочется вновь пережить эти эмоции, наполненные радостью и ощущением чего-то нового.

Корреспондент Ирина Ромашкина:

Корреспондент Ирина Ромашкина на своё 1 сентября фотографировалась нехотя. Фото: Из личного архива

– Думаете, для меня День знаний был праздником? Как же! День страданий какой-то! Помню, как делали эту фотографию 1 сентября. Фотограф ставил детей на солнце, чтобы было больше света. И вот итог – солнце слепило глаза, было невыносимо больно. Мне кажется, я ненавидела этого дяденьку. Потому как при этих условиях он повторял: «Не хмурься! Улыбнись!». А потом мы вошли в наш класс. Мы, перваши, были первыми у нашей учительницы, Елены Викторовны. Она была удивительно красивой, сразу же влюбила в себя всех! Мне кажется, мы хлопали глазами и внимали всем ее словам, будто она фея!

Главный редактор Алексей Косенчук:

Главред тюменской "Комсомолки" Алексей Косенчук Фото: Из личного архива

1 "Д" класс. Найди Алексея Фото: Из личного архива

– В школу я отправился в 1996 году. Тогда это была школа-гимназия №16, сегодня – просто гимназия, – рассказывает Алексей. – Честно говоря, никаких особых эмоций от 1 сентября я не испытывал, ведь в этой школе я уже чувствовал себя как рыба в воде. Здесь работала моя мама, Татьяна Косенчук, и родная тётя, Тамара Тарасова (она же – мой первый учитель и классный руководитель). Практически всех учителей знал с самого детства и обучался перед поступлением в нулевом классе. Родственные связи и знакомства обязывали меня учиться всегда на отлично (до седьмого класса я был круглым отличником), чтобы не подвести семью. Хотя иногда хотелось похулиганить. Сейчас понимаю, что быть «чьим-то сыном» и постоянно бояться фразы «у тебя же здесь мама работает» – не самое приятное в жизни.

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» поздравляет школьников с наступившим 1 сентября и желает всем удачно грызть гранит науки весь учебный год. С праздником!