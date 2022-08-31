В Тюмени школьники и их родители срывают цветы с городских клумб, чтобы сэкономить на букетах к 1 сентября Фото: Татьяна Коркина

В преддверии Дня знаний, 1 сентября, в Тюмени стали пустеть… клумбы с георгинами и гладиолусами. Чтобы не платить за букеты по баснословной цене, тюменцы стали срывать цветы и самостоятельно составлять букеты учителям.

По словам очевидицы Юлии Ковалевой, живущей неподалеку от школы № 17, около 10 часов вечера трое детей лет 13 прыгали по клумбам и выборочно срывали цветы. Причем женщина сама садила цветы у подъезда, все лето ухаживала за ними, поливала, но все труды её пропали зазря. Признается: обидно, что кто-то может прийти и сорвать такую красоту в темноте.

По данным издания «ФедералПресс», таких предприимчивых горожан немало. Цветы срывают во дворах на Широтной, Моторостроителей и Рижской. А бабульки из Восточного округа вообще не стали ждать Дня знаний, а срывали цветы всё лето, после чего продавали их на стихийных рынках.

Напомним, в 2022 году один приличный букетик к 1 сентября стоит около 1,5 тысячи рублей. За букет из дачных гладиолусов предстоит выложить не менее 300 рублей, а за букет из дачных астр – около 150 рублей.