Тюменская красотка 44 лет Зуля Ибрагимова будет бороться за звание miss Maxim – 2022. Фото - miss.maximonline.ru.

44-летняя жительница Тюмени Зуля Ибрагимова будет бороться за звание miss Maxim – 2022. Отдать свой голос за нее можно на сайте издания.

Отметим, что для того, чтобы Ибрагимовой попасть на кастинг, нужно войти в топ–100. Пока что горожанка не дотягивает до этой цифры – она находится на 158-м месте (всего их 179).

По правилам голосование проходит в формате «Кто горячее?» Объясняем: алгоритм формирует случайные пары. Перед зрителем появляются два фото девушек, нужно кликнуть на понравившуюся. За каждую победу в паре участница получает один балл, за поражение – соответственно, теряет балл.

О себе тюменка говорит, что она модель и натурщица с большим опытом работы. Ее рост составляет 160 сантиметров, вес – 44 килограмма. Помимо индивидуальных съёмок, женщина участвует в мастер-классах и воркшопах.

Фото - miss.maximonline.ru.

Фото - miss.maximonline.ru.

Фото - miss.maximonline.ru.

Фото - miss.maximonline.ru.

Ранее «Комсомольская – правда» - Тюмень» писала, что мужской журнал Maxim присвоил тюменке Варваре Шестаковой 26-е место по популярности на своем сайте. Таким образом, 29-летняя девица вышла в топ–100 самых сексуальных девушек России, по голосованию ее уровень «горячей красотки» составил 66%.

Напомним, что в 2020 году на звание мисс Maxim претендовала ню-модель из Тюмени Эллина Мюллер, она также вошла в топ самых сексуальных девушек России. А еще на попадание в топ–100 мужского журнала претендовала журналистка из Ишима Наташа Шалыгина.