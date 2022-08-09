В Тюмени тело девушки несколько дней пролежало в квартире. Фото: Татьяна Мацкевич.

В Тюмени на Мысу обнаружили тело 29-летней девушки. Эта история уже стала резонансной. Дело в том, что тело пролежало в квартире несколько дней, а нашли его при весьма загадочных обстоятельствах.

Стоит рассказать, что сама Мария переехала в Тюмень из Калининграда весной после развода с супругом. Нашла работу, сняла квартиру на улице Верхнетарманской. Соседи рассказывают, что незадолго до трагедии из квартиры Маши доносились крики о помощи – девушка просила спасти ее. Участковый, рассказывают они, приезжал на вызов в тот день, но дверь ему не открыли.

По словам источника, спустя пять дней родители с помощью собственницы квартиры смогли попасть внутрь. Мария была в ванной комнате, дверь туда заперта. Сломанные и разбросанные вещи вокруг тела вызвали у шокированной супружеской пары подозрения. К тому же из повернутого к стене крана шла горячая вода. Из-за этих обстоятельств родители считают, что их дочь убили.

Полиция проверяет действия участкового, который посещал дом в тот день, когда из квартиры были слышны страшные крики. Родители Марии считают, что он мог спасти девушку или найти улики, указывающие на убийцу.

– По факту возможного несвоевременного реагирования на сообщение о преступлении сотрудниками подразделения собственной безопасности УМД России по Тюменской области проводится проверка. Будет дана правовая оценка полноте принятых мер при отработке поступившего заявления, – сообщили «Комсомольской правде» – Тюмень» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В полиции изданию рассказали, что расследованием гибели Марии занимается Следственный комитет. Мы отправили в ведомство официальный запрос.

Недавно в Тюменской области произошло другое жестокое убийство. Пьяный мужчина поругался с девушкой и ударил ее в шею ножом.

До этого, тоже в июле, в Упоровском районе 50-летний житель убил сначала друга, а потом его жену. Задержали мужчину спустя несколько дней.

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