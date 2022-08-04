Пьяный рецидивист убил тюменку одним ударом ножа в шею. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Ярковском районе суд отправил на два месяца – до 2 октября 2022 года – 43-летнего мужчину, который убил тюменку. Трагедия произошла позавчера, 2 августа.

Пьяный сельчанин в доме в селе Староалександровка поругался с женщиной. Он ударил ее ножом в шею, от чего та скончалась на месте преступления.

– Гражданин по месту проживания характеризуется отрицательно, официально не работает, привлекался к уголовной и административной ответственности, – рассказали о «регалиях» тюменца в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в дежурную часть полиции Тюменского района обратился медик. Он рассказал, что к ним поступила 34-летняя жительница поселка Боровский с травмой головы, ее ударили битой. Участковый выяснил, что рану ей нанес 42-летний не работающий сожитель. Сама потерпевшая сообщила, что между ее ухажером и его приятелем завязалась драка. Она решила их разнять, но из этого ничего не вышло.