Тюменец побил битой по голове подругу, которая разнимала драку. Фото: Архив "КП"

В дежурную часть полиции Тюменского района обратился медик. Он рассказал, что к ним поступила 34-летняя жительница поселка Боровский с травмой головы.

Участковый выяснил, что рану ей нанес 42-летний не работающий сожитель. Сама потерпевшая сообщили, что между ее ухажером и его приятелем завязалась драка. Она решила их разнять, но из этого ничего не вышло.

– Мужчине это не понравилось, он взял биту и три раза ударил любимую по голове. Стражи правопорядка установили местонахождение злоумышленника и задержали его, – заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.