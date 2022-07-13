В тюменском селе мужчина зарезал знакомую пару. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи расследуют уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Механизаторов Упоровского района, который убил двух человек. Преступление произошло 7 июля рано утром в вышеуказанном селе в доме на улице Рабочей. Тела женщины 1963 г.р. и ее сожителя 1972 г.р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи обнаружил местный житель.

Обвиняемый пришел домой к своему знакомому, где распивал спиртное, и поссорился с ним. Гость схватил нож и порезал ему шею, потом отправился в комнату, где была женщина, и ударил ее ножом в шею не меньше двух раз.

– От полученных ран оба скончались на месте происшествия, а злоумышленник скрылся с места преступления, но его удалось задержать спустя пять дней, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Мужчине предъявили обвинение. В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс экспертиз, в том числе и судебно-медицинские. Расследование уголовного дела продолжается.