В Тюмени из-за ДТП на объездной дороге в районе Лесобазы образовалась огромная пробка

Из-за ДТП на объездной дороге в районе Лесобазы образовалась огромная пробка Фото: Вадим Бегун

Объездная в районе Лесобазы уже около часа стоит в длинной пробке. Очевидцы сообщают о ДТП, произошедших сегодня вечером на объездной дороге. Подробности аварии не известны. Свидетели предполагают, что LADA Granta могла въехать в поливальную машину. В областном ДТП уточнили, что информации по данному происшествию не зарегистрировано.

ДТП в на объездной в Тюмени Фото: Вадим Бегун

По информации «Яндекс. Пробки», в Тюмени в настоящее время очень загружены улицы Закалужская, Червишевский Тракт, Тобольский Тракт и центр города.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюмени перекроют две улицы из-за сноса долгостроя на улице Камышинской. Запрет на передвижение транспорта будет действовать с 8 августа по 22 сентября 2022 года. Кроме того, в Тюмени из-за праздничных мероприятий 14 августа 2022 года перекроют улицу Механическую.