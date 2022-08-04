В Тюмени из-за праздничных мероприятий 14 августа 2022 года перекроют улицу Механическую. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени запретят автотранспорту двигаться по улице Механической (на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького). Волноваться не стоит, так как это временная мера ограничения движения: на 14 августа с 8 утра до десяти часов вечера.

– На площади 400-летия Тюмени будут проходить культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины со дня образования Тюменской области, – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.

Кстати, объехать закрытый участок дороги можно по улицам Республики, Холодильной и Фабричной.