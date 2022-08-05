Улицу Камышинскую и Смоленскую в Тюмени перекроют с 8 августа по 22 сентября 2022 года из-за сноса долгостроя. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени две улицы перекроют из-за сноса долгостроя на улице Камышинской. Запрет на передвижение транспорта будет действовать с 8 августа по 22 сентября 2022 года.

Так, в эти дни нельзя будет проехать, собственно, по самой улице Камышинской (на участке от улицы Герцена до Смоленской) и по улице Смоленской (от улицы Камышинской до Каширской). Кроме того, по улице Герцена (от улицы Челюскинцев в сторону Семакова) будет организовано одностороннее движение.

– Движение пешеходов на участке от улицы Крупской до Герцена будет осуществляться по четной стороне улицы Камышинской, – также сообщили в ведомстве.

Всех участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ. Объехать закрытые участки дорог можно по улицам Герцена, Челюскинцев, Перекопской и Урицкого.

Напомним, элитный долгострой в центре Тюмени признали самовольной постройкой. В суд обратились жители близстоящих домов, опередив Главное управление строительства, которое тоже планировало выступить с подобным иском. Дело в том, что люди сочли долгострой угрозой для своей жизни. И вполне оправданно.