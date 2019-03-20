СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-20T14:45:01+03:00

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Элитный долгострой в центре Тюмени признали самовольной постройкой. Жилой дом с объектами соцкультбыта, построенный на пересечении улиц – Герцена - Камышнская, по решению Калининского районного суда будет снесен.

С иском в суд обратились несколько жителей города. Один из представителей истца сообщил, что его клиенты живут в доме, расположенном в непосредственной близости к объекту незавершенного строительства. Долгострой создает угрозу их жизни и здоровью. Кроме того, вследствие того, что идет оседание грунта, в их доме появляются трещины, возникают аварийные ситуации на инженерных сетях.

Согласно техническому отчету, осадка и деформация основания дома вызваны увеличением этажности дома до 18 этажей без увеличения фундаментов. Здание продолжает проседать даже в условиях неполной эксплуатационной нагрузки. Также зафиксирован факт образования крена здания, что свидетельствует о нарушении прочности грунтового основания.

- Это может привести к потере устойчивости всего здания и, как следствие, аварийному обрушению строительных конструкций, - следует из заключения. При этом работы по консервации здания застройщиком – ОО «ПСК «Континент» так и не было выполнены.

Учитывая выше указанные доводы, суд счет здание самовольной постройкой, подлежащей сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU