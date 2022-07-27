В Тюмени звезда ТикТока погибла в упавшем кране. Коллаж из фото СУ СК по Тюменской области и скриншота из видео.

В Тюмени трагический случай на одной из строек города унес жизнь популярной в областной столице тиктокерши. 32-летняя Эльвира работала крановщицей, а в свободное от работы время вела страничку в ТикТоке, причем, очень даже успешно – у нее было более 40 тысяч подписчиков.

Фото СУ СК по Тюменской области.

– Вечером 26 июля 2022 года на производственной базе на улице Республики производились погрузочные работы бетонных конструкций. Во время работ опрокинулся козловой кран. В результате находившаяся в кабине женщина погибла, – такой комментарий дали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Также стало известно, что по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На месте трагедии уже побывали сотрудники СК. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе проверяют порядок соблюдения правил безопасности при производстве данных работ.

Местная прокуратура взяла это дело на контроль. Техническое расследование причин аварии, будут проводить специалисты Северо-Уральского управления Ростехнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, заверили в ведомстве.

Меж тем, коллеги Эльвиры собирают деньги для ее родителей. В одной из групп в социальной сети «Вконтакте» они обсуждают трагическую гибель девушки. Выяснилось, что у тюменки осталось двое детей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двоих крановщиков, 1982 и 1986 годов рождения. Инцидент, который чудом не закончился трагедией, произошел накануне, 2 сентября 2020 года, во время непогоды.

Крановщики находились на своих рабочих местах на строительной площадке на улице Тимофея Кармацкого. Порывом сильного ветра наклонило первый кран, он упал за землю, после стал падать второй, он задел рядом стоящий третий кран. Второй кран вместе с рабочим упал на землю, третий зацепился за верхний этаж строящегося дома. Рабочие с первого и второго крана получили различные травмы и переломы, их госпитализировали в больницу. Третий мужчина серьезно не пострадал, он даже смог сам выбрался из кабины крана.

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