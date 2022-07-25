В Тюменской области на деньги минкульта снимут полнометражный фильм о вахтовике. Фото: Baza Media.

Прошлой осенью Министерство культуры выделило тюменским кинематографистам около 25 миллионов на съемки полнометражного художественного фильма. Работа кипит: ищут живописные места, утверждают актеров. Премьера «Вахтового метода» запланирована на осень 2023 года. Мы узнали у режиссера фильма Алексея Южакова, как продвигается подготовка к съемкам.

Фильм рассказывает о Толе — будущем отце, который испугался такой ответственности и уехал на вахту. По дороге он встречает беспризорника Колю, сбежавшего от приемных родителей. «Вахтовый метод» — это роуд-муви об отцовстве. Но сюжет не сразу был таким. В 2018 году фильм назывался «Поезд на Север», главным героем был Толя, вахтовик-вдовец. По сюжету, однажды по дороге на работу он встретил двух детей беспризорников.

— Это была мелодрама о процессе усыновления. Когда сценарий попал ко мне, мы пытались долго его оживить и придать ему визуальную форму, но в процессе стало понятно, что нужно просто делать другой фильм. Я нашел тему, которая волновала лично меня и соединил ее с тем сеттингом, который мы долго обсуждали. Так появился сценарий «Вахтового метода», — рассказал Алексей Южаков.

«Поезд на Север» получил грант — около двух миллионов. На него сняли первые кадры. Спустя несколько лет уже обновленный сценарий тюменцы представили Министерству культуры. Получить финансирование сразу им не удалось, зато фильм попал в резервный список. А спустя пару месяцев команда получила письмо — деньги все-таки выделят.

Для фильма о Севере требуются живописные локации. Их пришлось искать долго // Фото: ВК «Aleksei Iuzhakov | Film Director | Screenwriter».

От Министерства культуры тюменцы получат 25 миллионов, остальное — примерно такую же сумму — еще предстоит привлечь.

— Мы верили, что нас поддержат. Правда после презентации минкульту у меня не было времени на рефлексию, параллельно писал новую картину. Но очевидно было одно — мы заявили, что такой фильм есть и будет. Вопрос был только в том, когда мы сможет начать над ним работу. Останавливаться после попадания в резерв никто не планировал.

Для Алексея Южакова фильм станет режиссерским полнометражным дебютом. До этого он работал над короткометражками, рекламой и социальными роликами. Производством картины занимается Baza Media. В их портфолио, например, документальный фильм «BEEF: Русский хип-хоп» и тюменская новелла в последних «Елках». Художественным руководителем проекта выступит Алексей Нужный, работавший над фильмом «Огонь».

Большую часть локаций команда уже утвердила, основные съемки пройдут в Тюменской области. Но пришлось столкнуться и с трудностями — для некоторых сцен требуются нетронутые деревенские улочки, и с их поиском возникла проблема.

— Мы долго искали ту самую аутентичную сибирскую деревню, потому что в нынешних все превратилось в коттеджи и заборы из сайдинга. Это хорошо для жизни, но плохо для кино, поэтому мы больше двух месяцев колесили по области, а нашли прямо под носом — в Ялуторовске. Но это приятная находка.

В мае Алексей Южаков провел кастинг в Москве // Фото: ВК «Aleksei Iuzhakov | Film Director | Screenwriter».

Работая над сценарием, тюменцы придумали и свой идеальный актерский состав: главного героя мог бы сыграть Виктор Хориняк («Мистер Нокаут», «Кухня») или Николай Аузин («Огонь», «Тобол»). В роли мальчика Коли команда видела Матвея Семенова («Родком», «Мастер»), а в роли беременной жены Толи — Любовь Аксенову («Майор Гром: Чумной доктор», «Рассказы») или Софью Райзман («Гуляй, Вася!»).

Совпали ли мечты с реальностью, режиссер «Вахтового метода» пока не признается:

— В картине будет много тюменских артистов, как уже именитых, так и молодых. Для меня это особо важная задача — хочу, чтобы зрители увидели в них то, что вижу я сам. Подробностей раскрывать не могу, но скажу одно: ансамбль у нас будет просто невероятный.

Пробы проходили в том числе в Москве. Туда режиссер отправился в мае. Рассказывает: кто-то из претендентов был сразу готов и пришел с уже выученным текстом, кто-то прибежал прямо со съемок и впопыхах читал с листа. Но со всеми артистами было приятно поработать.

Съемки фильма начнутся в конце августа — это связано с занятостью актеров.

— Все цеха кипят, как на заводе. Очень много работы, потому что в регионе не слишком развита инфраструктура для кинопроизводства, профессионалов кино тоже немного. Но для всех нас это проект, вымученный годами, поэтому каждый выкладывается на максимум.

В последние годы имена тюменцев все чаще появляются в титрах крупных проектов. Тюменский композитор Кирилл Бородулев работал над фильмами «Огонь», «Обратная связь» и «Пара из будущего». О том, как попасть на большие экраны, композитор рассказывал «Комсомольской Правде».

На днях фильм тюменки Марии Мицъ победил на канадском кинофестивале. В 2019 году у Марии диагностировали рак груди, а спустя пару лет она выпустила документалку про свою болезнь.