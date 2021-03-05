«Пара из будущего»: в создании романтической комедии с Буруновым и Ароновой приняли участие композитор и дизайнер из Тюмени

Фильм "Пара из будущего". Фото: Кинопоиск

Как вы думаете, что объединяет известные российские фильмы «Огонь» и «Обратная связь», а также новинку этой недели «Пара из будущего»? Мы вам подскажем: ко всем трем лентам приложил руку 30-летний композитор Кирилл Бородулев.

– В кино я попал совершенно случайно, – рассказал Кирилл корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» на премьере фильма в кинотеатре «Синема-Парк». – Мы начинали с командой «Медиаполиса» с маленьких рекламных роликов, но однажды ребята пригласили сюда режиссера Алексея Нужного для разбора сценариев. Мне, как композитору, он был интересен, и я решил с ним познакомиться.

Когда Нужный приехал в Тюмень, Кирилл был в тридцати километрах от города. Он позвонил продюсеру Андрею Зубову и попросил его о встрече с режиссером.

– Я приехал буквально на десять минут, дал ему послушать свою музыку. Ему понравилось, так я и попал в кино, – скромно добавляет Бородулев.

Несмотря на то что в копилке у композитора работа в документалке «Море волнуется», первая полномасштабная работа – фильм «Огонь» с Константином Хабенским.

– Я не ставил себе цель, выстрелит картина или нет, мне был важен опыт. Мне хотелось посмотреть, как выглядит киноиндустрия изнутри, и применить все свои навыки.

Кирилл признается, что написание музыки – такой же творческий процесс, как поиски шрифтов, графика и монтаж. Работа велась долго, ведь темы к фильму переписывали несколько раз.

– Если музыку нужно наложить на какую-то сцену, я предлагаю сразу несколько вариантов. Режиссер всё это слушает, а потом выносит вердикт: «Можно вычленить отсюда, отсюда и отсюда. Попробуй переработать». Начинаешь перерабатывать, подгонять. Как только вся музыка утверждена, переводим ее в ноты. В «Огне» композиции исполнял симфонический оркестр.

По словам Кирилла, в «Огне» не было тем под каждого персонажа. Композитор сделал одну мелодию, но в разных вариациях, в зависимости от накала сцен. То же самое было и в «Паре из будущего».

– Мне прислали сценарий, я его прочитал в самолете по пути в Москву. Потом встретились с Лёшей (режиссер картины. - Прим.ред.), посмотрели фильм и решили, где будет использоваться авторская музыка, а где – песни. Кино все-таки комедийное, поэтому мы решили совместить будущий мир и создать мелодии в нужном контексте.

Кстати, к «Паре из будущего» приложил руку еще один тюменец – создатель финальных титров дизайнер Константин Тюменцев. Оценить работу земляков можно уже сегодня: романтическая комедия «Пара из будущего» будет показана во всех кинотеатрах города.