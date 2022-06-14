Особенности тюменского говора: почему тюменцы говорят «дожжи» вместо «дожди», а вместо «теща» – «тешша»

Чем отличаются тюменский диалект от других?

По каким словам можно узнать жителя Тюмени в любом уголке мира? О диалектах, используемых в нашей области, изданию «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания Тюменского государственного университета Елена Багирова.

По словам Багировой, лингвогеографический ландшафт Тюменской области достаточно сложный. Его основу составляют старожильческие сибирские говоры, перенесенные из европейской части России первыми поселенцами Сибири в XVI–XVII веках и сохранившие материнские черты северовеликорусских или средневеликорусских говоров. Среди типологических признаков старожильческих говоров обнаруживаются следующие: оканье, звонкий звук «г» взрывного характера, противопоставленный глухому звуку «к», стяженные формы прилагательных, местоимений и глаголов. К таким можно отнести: «хороша девка», «в таку беду», «мы не знам» и др.

Существуют особые региональные черты тюменского говора. Среди фонетических особенностей речи деревенских жителей нашего края хочется отметить произношение долгих твёрдых согласных Ж и Ш на месте традиционно мягких: дожжи – дожди, тёшша – тёща, холодишша – холодище. В некоторых словах на месте звука «в» у нас произносят особый звук, близкий литературному «у»: коуш – ковш, траука – травка, дауно – давно. Из грамматических явлений следует вспомнить о зафиксированной в речи носителей тюменских говоров тенденции к утрате среднего рода, которая проявляется в изменении форм согласования существительных среднего рода. Например: «такая платья у меня была», «купил какую-то изделию», «сходи за мылой».

В тюменских диалектах функционируют следующие слова, отсутствующие в литературном языке:

морок – пасмурная погода;

куржак – иней;

запон – фартук;

чирки – вид обуви;

натокаться – научиться;

отяпать – окучить и др.

Есть в тюменских деревнях слова, совпадающие с литературным языком в звучании, но различающиеся значением: зрячий – пустой, мост – пол, круг – хоровод, оболочка – одежда.

– Лексическое богатство тюменского говора не сводится только к употреблению слов с местными значениями. Нередко слова в говорах отличаются своеобразной по сравнению с литературным языком стилистической окраской. Так, в частности, у нас любят употреблять слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, позволяющим не только оценить размер объекта описания, но и передать сложную картину пестрой и противоречивой гаммы эмоций и оценок: сочувствия, ласки, любви, иронии, пренебрежения, злобы. Например: амбарушко, горенка, дерунки, ставенки, шанешки, гостенёк, ягодиночка, боляночка, гусынька, ужака, – сообщила кандидат филологических наук.

Стоит сказать несколько слов и о диалектной фразеологии, в которой находят отражение характерные особенности культурно-исторического развития, психического склада и черты мировидения народа, в связи с чем она давно понимается как наиболее уникальная часть национальной лингвокультуры:

белого калача искать – искать легкой жизни;

дать припарочку – отругать;

ума с полпима – о глупом человеке;

пикан прошлогодний – о худощавом человеке;

две души – о беременной;

жить чужой век – о долгой жизни.

– Если говорить о будущем, которое ждет диалекты, то они будут трансформироваться, как и любой живой язык, под натиском развития технологий и качественно меняющихся форм общения. Об этом свидетельствуют материалы диалектных экспедиций, систематизированные в региональных словарях преподавателями Тюменского государственного университета. Собранный словарный материал даёт возможность говорить о сопротивляемости тюменских говоров. Сохраняются отдельные лексемы, характерные только для нашего региона, – прокомментировала Елена Петровна.

Кстати, иллюстративный материал тех самых словарей убеждает в том, что диалекты – саморазвивающаяся система, оттесняющая на периферию устаревшие диалектизмы и генерирующая новые, которые имеют существенные отличия как от литературного языка, так и от других диалектов.

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