Намахнем за мусорницу? 18 слов из Тюменской области, которые введут в ступор жителей других регионов

Фото: Яндекс

Специалисты «Яндекса» и лингвисты Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН ко Дню русского языка провели исследование о словах и выражениях, которые используются только в определенных регионах России. Рассказали и о наших, чисто тюменских словечках, которые используем в своей речи только мы.

– Мы попробовали составить список таких слов. Он не претендует на полноту, но дает представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого использовали данные блог-платформы «Яндекс.Дзен», изучили статьи и комментарии шести миллионов пользователей из всех регионов России. В общей сложности – 11 миллиардов словоупотреблений, – рассказали в «Яндексе».

Фото: скриншот Яндекса

Итак, какие словечки употребляют в Тюменской области? Признаемся честно, многие слова и выражения мы и сами впервые слышим, но… Против фактов, как говорится, не попрешь.

- ДОМ СТАРЧЕСТВА – он же дом для престарелых. Точно так же говорят и наши соседи из Свердловской области.

- ИЗЛАДИТЬ – то бишь сделать, смастерить. Вместе с нами это странное слово употребляют в Омской и Свердловской областях и в Пермском крае.

- КРЕПАНУТЬСЯ – потерпеть, перетерпеть, крепиться.

- ЛЫТКА – голень. Лытки на холодец, например, покупают и в Омской области.

- МУСОРНИЦА – урна. Ещё одно слово, которое роднит нас с омичами.

- НАВЕЛИВАТЬ – навязывать, впаривать. Употребляется также в Свердловской и Курганской областях.

- НАМАХНУТЬ – выпить (обычно алкоголь). «Намахивают» рюмашку-вторую не только у нас, но и в Югре, Свердловской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

- НАСМЕЛИТЬСЯ – осмелиться, решиться. Оказывается, это слово употребляется во многих регионах: Алтайском и Забайкальском краях, в Кузбассе, Иркутской и Новосибирской областях. Ну, и у нас.

- НОЧЁВА – ночёвка. Плюс одно слово в копилку «родных слов» с омичами.

- ОБЗАРИТЬСЯ – позариться. А вот это слово употребляется только у нас. Правда, автор этого материала ни разу его не слышал, а вы?

- ОПИЛ – опилки. «Опил» собирают в Кировской, Курганской, Свердловской областях, Пермском крае и в Удмуртии.

- ОПОЙКА – пьяница. Кроме Тюменской области, опойки существуют в Вологодской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях.

- ПАНСИК – пансионат. Эксклюзивчик от тюменцев.

- ПАУТ – то бишь овод, жалящее насекомое. Это слово употребляют также в Вологодской, Иркутской, Кировской и Томской областях, в Забайкалье и Красноярском крае.

- ПОЖИТЬСЯ – удаться (о жизни). Слово употребляется также в Кузбассе, Новосибирской и Омской областях.

- РАСПОВАДИТЬ – избаловать, разбаловать. Это слово известно в Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областях, в Алтайском крае.

- САДИЧНЫЙ – детсадовский. Употребляется в Архангельской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

- СРОДНЫЙ – двоюродный, троюродный, единокровный или единоутробный. «Сродные» братья есть не только у тюменцев, но и у курганцев и жителей Хакасии.

Какие слова вы знаете, а какие впервые услышали? Пишите в комментариях.

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