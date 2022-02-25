В Тюменской области перевернулся автобус с пассажирами после удара УАЗа: пострадали дети

В Ялуторовске перевернулся автобус с пассажирами после удара «УАЗа». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Северной и Комсомольской в городе Ялуторовске Тюменской области. Здесь столкнулись УАЗ и автобус ГАЗ.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

73-летний водитель автомобиля двигался по второстепенной дороге. Он не пропустил рейсовый автобус, который после удара перевернулся на бок. В это время в нем находились десять пассажиров.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Пять человек, в том числе двое детей, девочки 12 и 16 лет, доставлены в больницу для установления диагноза и оказания медицинской помощи. Также травмирован водитель УАЗа, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД пояснили, что перекресток улиц, где произошел дорожный инцидент, является регулируемым, но светофоры на нем не работали из-за планового отключения электроэнергии.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. После аварии автоинспекторы регулировали движение вручную для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 453-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области в ДТП попал пассажирский автобус. Авария случилась накануне, 12 ноября 2021 года, в шестом часу вечера.

Водитель «Сетры», в которой находились 28 пассажиров, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, автобус въехал в заднюю часть большегруза «Вольво». В ДТП травмированы 55-летний водитель и 23-летний пассажир.

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