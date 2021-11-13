На тюменской трассе автобус с 28 вахтовиками попал в ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 453-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области в ДТП попал пассажирский автобус. Авария случилась накануне, 12 ноября, в шестом часу вечера.

Водитель «Сетры», в котором находились 28 пассажиров, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, автобус въехал в заднюю часть большегруза «Вольво». В ДТП травмированы 55-летний водитель и 23-летний пассажир.

– Автобус перевозил вахтовых рабочих из Нового Уренгоя в Новосибирск. Водителя в этом году уже три раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 18 октября этого года в городе Карасук Новосибирской области, – рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Тюмень" в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что теперь мужчину ожидает лишение права управления транспортом по решению суда. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Кстати, это уже второе ДТП с участием автобусов в Уватском районе. Ранее автобус съехал в кювет, пострадавших не было. Сотрудники ГИБДД держат под особым контролем пассажирские перевозки, проверяя каждый автобус и каждого водителя.