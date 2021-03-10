На улице Республики в Тюмени произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Фото - "АВТО Тюмень. ДТП" в ВК.

В районе дома № 211 на улице Республики в Тюмени сегодня, 10 марта, рано утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего маршрутом № 55. К сожалению, авария оказалась трагичной – погиб водитель легковушки «Митсубиси», которая на скорости влетела в общественный транспорт.

– В результате ДТП на месте скончался 39-летний мужчина. Пассажиру оказывается помощь, его личность устанавливается. Обстоятельства произошедшего выясняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - "АВТО Тюмень. ДТП" в ВК.

В департаменте здравоохранения региона в свою очередь сообщили, что вызов поступил в 7.38. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя семь минут после вызова. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, где у него диагностировали переломы позвонков и лучевой кости. Вся необходимая медпомощь оказывается в травматологическом отделении.

– Травмы еще одного пострадавшего оказались несовместимы с жизнью. Специалисты скорой помощи проводили комплексную сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, борьба за его жизнь не увенчалась успехом, – резюмировала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Алиш в деревне Якуши Тюменской области автобус Чикчинской средней школы столкнулся с автомобилем «Кадиллак». За рулем школьного транспорта находился мужчина с 41-летним водительским стажем.

Как рассказали автоинспекторы, от удара автобус отбросило в столб, машина влетела в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 38-летнего водителя «Кадиллака» доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.