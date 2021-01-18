На улице Алиш в деревне Якуши Тюменской области автобус Чикчинской средней школы столкнулся с автомобилем «Кадиллак». За рулем школьного транспорта находился мужчина с 41-летним водительским стажем.Как рассказали автоинспекторы, от удара автобус отбросило в столб, машина влетела в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 38-летнего водителя «Кадиллака» доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.– Детей сразу после ДТП пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам. 67-летний водитель транспорта трезв. На месте работают исполняющий обязанности руководителя территориального отдела ГИБДД, а также специалисты технического и дорожного надзора, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В ведомстве разберутся, кто из водителей не пропустил другого на перекрестке равнозначных дорог. Стоит отметить, что предрейсовый медицинский контроль у водителя автобуса пройден.ОФИЦИАЛЬНОПрокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокуратуре Тюменского района провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения во время перевозки детей и профилактике ДТП.Это не единственное ДТП с автобусом, которое произошло в регионе. Так, в субботу, 16 января, на автодороге Песчаное – Огнево в Казанском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Водитель ПАЗа выехал на главную дорогу, не уступив право проезда «Ладе-Гранте». В результате столкновения в отечественной легковушке пострадали мама с 5-летним сыном. Мальчик госпитализирован с полученными повреждениями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМама с ребенком пострадали в аварии с участием автобуса на тюменской трассеМальчика госпитализировали в больницу (подробнее)