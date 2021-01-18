В Тюменской области в субботу, 16 января, в третьем часу дня на автодороге Песчаное – Огнево в Казанском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Не обошлось без пострадавших.– Водитель ПАЗа выехал на главную дорогу, не уступив право проезда «Ладе-Гранте». В результате столкновения в отечественной легковушке пострадали мама с 5-летним сыном. Мальчик госпитализирован с полученными повреждениями, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по региону.В ведомстве также отметили, что в выходные дни в области произошло 14 ДТП, в которых погибли шесть человек, еще 18 ранены. Трагедии случились на федеральных автодорогах Тюмень – Омск, Тюмень – Ханты-Мансийск и Курган – Тюмень.