«Если всё сработает, у нас на улицах будет не больше 5% бездомных животных»: специалист рассказала о плюсах и рисках обязательного чипирования животных

Фото: приют "Лучший друг"

В России предложили ввести единый учёт домашних собак. Так, Госдума собирается включить домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных, что позволит упростить поиск собак и кошек, а также разрешит штрафовать их владельцев. Эту проблему в ходе недавней пресс-конференции прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он считает, что решить ее может обязательное чипирование. При этом ответственность за это должна лечь на плечи владельцев домашних животных.

– Сейчас законодательство предполагает отлов, стерилизацию и выпуск беспризорных собак. Но какую бы мы систему обращения ни придумали, это будет лишь работа с последствиями. Глубоко убежден, что причина безнадзорности животных – безответственное поведение владельцев. Решить эту проблему можно, только установив законодательно обязательное чипирование домашних животных. В случае если собака окажется на улице, ее бывший хозяин должен возместить затраты на отлов и выплатить штраф. Только когда мы отрегулируем эту цепочку, проблема решится, – отметил глава региона.

В Тюмени нередко можно встретить бродячих псов Фото: Мария Толстихина

Мы решили выяснить, насколько чипирование может навредить четвероногим друзьям и какие это принесет плюсы. Председатель ТООО «ОЗЖ», руководитель приюта «Лучший друг» Анна Москвина поделилась личным мнением и заверила, что, если закон примут и наладят механизм его реализации, это значительно упростит ситуацию с бездомными животными и улучшит условия их проживания.

ПОЛЬЗА

– Наличие чипа позволяет находить хозяина животного, которое тем или иным путем оказалось на улице. Таким образом можно будет легко и в кратчайшие сроки вернуть животное в его привычную среду обитани, оно не будет скитаться долгое время на улице или занимать место в приюте. Также в таких условиях бродячих животных станет куда меньше, потому что перед тем, как выбросить их на улицу, владелец хорошо подумает, хочет он выплачивать штраф или нет, – рассказала Анна Москвина.

ЦЕНА ВОПРОСА

Специалист за то, чтобы сделать чипирование бесплатным, чтобы у людей даже не возникало вопроса о том, делать или не делать. Но даже если покрытие расходов ляжет на плечи хозяев, стоит сделать такую услугу доступной. Сейчас, к примеру, установить чип на животное стоит примерно 120 рублей.

– Нужно сделать как можно меньше преград к тому, чтобы владельцы животных захотели их чипировать. Если хозяин добросовестный, то бояться ему нечего, ведь животное всегда под присмотром, а если оно потеряется, то его можно будет очень легко найти. Для хороших владельцев тут одни плюсы, ну а недобросовестные жители, конечно, запереживают и занервничают. Но тогда возникает вопрос: зачем вообще кого-то брать, если ты не можешь обеспечить должный уход и условия своему четвероногому другу? – продолжила Анна.

ПРОБЛЕМА В СЁЛАХ

Сама Анна Москвина занималась отловом животных лично на протяжении 7 лет, а потому о проблеме знает не понаслышке. По её словам, чаще всего свободно гуляющую собаку можно встретить в сельской местности, у них есть дом, и при попытке отлова они к нему бегут. Внедрение такого закона заставит владельцев собак не выпускать их за пределы двора и не создавать условия опасности для окружающих.

– В сёлах около 80 процентов собак имеют хозяев, но при этом все равно свободно разгуливают по территории, – прокомментировала специалист.

На памяти Анны много случаев, когда животное терялось и мучилось. Так, однажды собака из-за сильной грозы испугалась и убежала слишком далеко от дома. Два дня она сидела на разделительной полосе дороги, не зная, куда ей податься. Позже её забрали работники приюта. Хозяева смогли найти своего питомца только через два года, а это время можно было бы сократить в разы.

На потеряшек невозможно смотреть без жалости Фото: Мария Толстихина

– Если эта история со счастливым концом, то многие заканчиваются печально. Немало животных просто погибают в уличных условиях, не сумев сориентироваться и прокормить себя, – добавила владелица приюта.

ЦЕЛЬ – 5 ПРОЦЕНТОВ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

– Понятно, что мы не уберем на 100 процентов проблему, если введем обязательное чипирование домашних животных, но мы существенно её сузим. Примерно 15 процентов от общего числа – это бездомные животные, которые чаще всего ранее имели хозяина. Если мы вернем их хозяевам, у нас останется где-то 5 процентов бездомных животных, которые выращивались на улице поколениями. Представьте, что 95 процентов будут пристроены и обеспечены должным уходом. Мы вообще перестанем замечать бездомных животных, да и эти 5 процентов можно будет совершенно спокойно разместить в приютах. Конечно, это идеальный вариант, к которому нужно стремиться, – считает Анна.

По словам эксперта, к сожалению, такого результата будет крайне тяжело достичь.

– Принять закон – это одно, а наладить механизм его реализации должным образом – другое. К сожалению, многие законы у нас слабо действуют, хотя и имеют официальный статус. Здесь всё зависит от степени ответственности исполняющих органов, – признается Анна Москвина.

К примеру, в Германии даже не усыпляют бездомных животных, просто потому, что их почти нет.

– Там есть регистрация обязательная и должный контроль. Владельцев животных могут остановить полицейские и потребовать соответствующий документ. Если такового не окажется, хозяина вместе с четвероногим товарищем отправляют ставить чип. В ветеринарной клинике вас тоже без чипа не примут. Да, там есть малый процент бездомных животных, но он настолько незначительный, что людей это даже не беспокоит, – заключила владелица приюта.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Чипирование – это совершенно безопасная процедура. Под кожу или в мышечную ткань животного вводится специальный идентификатор размером около 13 мм в длину и 2 мм в диаметре. Код чипа заносится в единую базу, в которую внесена исчерпывающая информация о собаке – кличка, порода, возраст, окрас, контактные телефоны владельца и адрес его проживания.

– Чип имеет уникальный номер идентификации, с помощью которого происходит отслеживание отдельно взятого животного. Чипирование является совершенно безопасной процедурой для здоровья собак и кошек. Капсула изготовлена из устойчивого стекла, которое является прочным и в то же время совершенно нетоксичным. Капсулу можно убрать или заменить в любой момент, – пояснила тюменский ветеринар Анна Дерябина.

По словам ветврача, электронная идентификация или чипирование животных существует уже более 20 лет. Практически вся Европа чипирует домашних животных. Это стало нормой, так же как и вакцинация против бешенства. К тому же чипирование – это прекрасная альтернатива клеймению. Ведь процедура нанесения татуировки несравнимо более болезненна, чем подкожная инъекция.