«Как будто они не знают!». Иван Ургант посмеялся над задачкой школьникам от тобольского учителя об остывании трупа

Иван Ургант посмеялся над задачкой школьникам от тобольского учителя об остывании трупа.

Известный телеведущий Иван Ургант посмеялся над задачкой школьникам от тобольского учителя об остывании трупа в эфире своего авторского шоу. Он привел еще несколько смешных примеров на потеху залу.

А его соведущий Митя Хрусталев возмутился, что не смог бы решить пример без указания свидетелей и понятых.

– Как будто бы они (учащиеся. – Прим. ред.) не знают! Я напомню: это знаменитая 236-я школа имени Дукалиса, – пошутил Иван, вызвав неудержимый смех зрителей.

– Я бы тоже возмутился! В задаче не сказано, где лежал труп: на асфальте, линолеуме, на льду. Это же разное остывание тела! Потом, не сказано, были свидетели или нет, были понятые или нет. Как вот задачу решать школьникам? – в свою очередь заявил соведущий Ивана Митя Хрусталев.

– А с другой стороны, как дети будут учиться жизни? Когда ты решаешь математические задачи, то сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140 процентов годовых и перестал отдавать через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях: «Верни долг, мразь!». Это же жизненная ситуация. Или такой пример: длина стола на переговорах – 64 метра. Через какое время собеседник услышит слово: «Бонжур?», – шутит Ургант.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что телеведущий, шоумен Иван Ургант высмеял дело тюменского полковника УМВД Виталия Шундрика. Ваня рассказал зрителям «Вечернего Урганта» 2 декабря, что на полицейского завели два уголовных дела: по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество».

– Шундрик собрал со своих сотрудников 182 тысячи рублей на проведение конкурса «Лучший по профессии», при этом часть денег он потратил на банкет, остальные присвоил. Думаю, что он не присвоил, а вручил их себе, потому что был и председателем жюри и победителем конкурса. Теперь Виталий будет участвовать в других конкурсах на лучшего по профессии: швея, резчик по дереву, заведующий тюремной библиотекой, – пошутил Иван Ургант.

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