Ведущий «Первого канала» Иван Ургант пошутил на тему того, как губернатор Тюменской области Александр Моор отказался стричь волосы на весь период режима самоизоляции.

- Александр Моор пообещал отращивать волосы, чтобы походом к парикмахеру не нарушать необходимых режимов. Действительно, ну нельзя ходить ни в какие салоны. У нас как раз есть фотография администрация Тюменской области, - добавил он и показал фото администрации города Тюмени, где из окна последнего этажа почти до входа в здание свисала коса пшеничного цвета.

- Из окна висит коса. Зато удобно: без лифта можно подниматься. Сейчас многие думают, что это волосы губернатора, но это коса Рапунцель, - отрицает Иван.

На самом деле, Ургант перепутал два здания: здание правительства области выглядит совсем иначе. Горожане предлагают Александру Моору пригласить Ивана Урганта в Тюмень после окончания пандемии, чтобы провести для него экскурсию по городу.

Напомним, во вторник 21 апреля губернатор Тюменской области поделился в «Инстаграм» селфи, которое подписал так:

- К парикмахеру, у которого я стригусь с 18 лет, в последний раз ходил полтора месяца назад. Он уже звонил, спрашивал, когда приду. Но режим самоизоляции и соблюдение дистанции обязательно для всех, поэтому - только после его отмены. Здоровье важнее, - написал он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/774918" frameborder="0"></iframe> Иван Ургант перепутал здание администрации Тюмени со зданием правительства области.

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