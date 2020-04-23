Иван Ургант перепутал здание администрации Тюмени со зданием правительства области
Ведущий «Первого канала» Иван Ургант пошутил на тему того, как губернатор Тюменской области Александр Моор отказался стричь волосы на весь период режима самоизоляции.
- Александр Моор пообещал отращивать волосы, чтобы походом к парикмахеру не нарушать необходимых режимов. Действительно, ну нельзя ходить ни в какие салоны. У нас как раз есть фотография администрация Тюменской области, - добавил он и показал фото администрации города Тюмени, где из окна последнего этажа почти до входа в здание свисала коса пшеничного цвета.
- Из окна висит коса. Зато удобно: без лифта можно подниматься. Сейчас многие думают, что это волосы губернатора, но это коса Рапунцель, - отрицает Иван.
На самом деле, Ургант перепутал два здания: здание правительства области выглядит совсем иначе. Горожане предлагают Александру Моору пригласить Ивана Урганта в Тюмень после окончания пандемии, чтобы провести для него экскурсию по городу.
Напомним, во вторник 21 апреля губернатор Тюменской области поделился в «Инстаграм» селфи, которое подписал так:
- К парикмахеру, у которого я стригусь с 18 лет, в последний раз ходил полтора месяца назад. Он уже звонил, спрашивал, когда приду. Но режим самоизоляции и соблюдение дистанции обязательно для всех, поэтому - только после его отмены. Здоровье важнее, - написал он.
Иван Ургант перепутал здание администрации Тюмени со зданием правительства области.
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ИСТОЧНИК KP.RU