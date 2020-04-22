ЗарастаемВместе: тюменцы поддержали губернатора и показали, как выглядят после закрытия парикмахерских

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страничках в социальных сетях признался, что не был в парикмахерской полтора месяца. Реакция на пост главы региона последовала незамедлительно и тут же превратилась во флешмоб #ЗарастаемВместе. Чиновники, общественники и рядовые тюменцы публикуют селфи у себя в «Инстаграме» и показывают, как изменилась их внешность спустя месяц после закрытия салонов красоты.

Губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: https://www.instagram.com/aleksandr__moor/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: https://www.instagram.com/aleksandr__moor/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первым губернатора поддержал его заместитель Андрей Пантелеев. Он рассказал, что тоже месяц не был в парикмахерской, но режим самоизоляции обязывает соблюдать правила.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Фото: https://www.instagram.com/panteleevav72.to/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заместитель председателя Молодёжного парламента при Государственной думе РФ МПРФ Кирилл Харитонов тоже давно не стригся.

– Надеюсь, скоро все закончится, и мы снова пойдём к своим мастерам, – написал Кирилл Харитонов. – Пока, всё зависит от нас #stayhome (посидим ещё дома).

Кирилл Харитонов. Фото: https://www.instagram.com/p/B_P1Vsuj953/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К челленджу присоединился и руководитель Тюменского штаба «Молодой гвардии Единой России» Владимир Сбитнев.

Владимир Сбитнев. Фото: https://www.instagram.com/sbitnev_vladimir72/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот и начальник управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки ТИУ Альберт Машаков, опубликовавший свою фотографию в сториз.

Альберт Машаков. Фото: https://www.instagram.com/avmalshakov/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Агентства развития научно-образовательных проектов Антон Машуков, как и все, сидит дома.

– Сидим дома, отращиваем волосы, поддерживаем Александра Моора и Андрея Пантелеева и не нарушаем правила, – пишет Антон.

Антон Машуков. Фото: https://www.instagram.com/p/B_P-wW8Dk9f/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Присоединился к «команде заросших» председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Петрулёв.

– Кажется, парикмахерская будет первым местом, куда я побегу после карантина, а пока остаемся дома! Кстати, понял важную вещь, что, как бы ни говорили, что мир изменится, многие вещи будут всегда: волосы будут расти, одежда – изнашиваться, люди – любить вкусно поесть. А значит, со временем все вернется на круги своя, – говорит Дмитрий.

Дмитрий Петрулёв. Фото: https://www.instagram.com/dpetrulev/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ведущий телеканала «Тюменское время» Данил Патлин не остался в стороне от челленджа и опубликовал свой вариант «зарастания».

– По тому, кто подстригся и сделал маникюр, виднее всего, кто не соблюдает самоизоляцию. Ай-ай-ай, девочки и мальчики. Не надо так. Забудьте на пару месяцев о красоте. Будьте собой! Будьте естественными! – написал ведущий.

Данил Патлин. Фото: https://www.instagram.com/danilpatlin/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, до 30 апреля в Тюменской области действует режим самоизоляции. Без лишней надобности выходить на улицы запрещено. А сколько не стриглись вы?