В Тюмени водитель врезался в остановку с людьми и скрылся с места преступления

Фото: тюменская Госавтоинспекция
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В Тюмени на улице Мельникайте водитель Lada Priora въехал в остановку «Улица Депутатская», на которой в это время находились люди. Информацию об этом подтвердили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Сила удара была настолько большой, что конструкция остановочного комплекса не выдержала и буквально распалась на глазах. По предварительным данным, в ДТП пострадали 3 женщины, стоящие на остановке. Пострадавших госпитализировали.
– 67-летняя тюменка получила тяжелые травмы конечностей и лица, травмированы также две 47-летние женщины, у одной ушибы, у другой тяжелая травма ноги и другие повреждения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
Известно также, что водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается, его личность устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.
Недавно «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о ДТП на тюменской трассе, в котором пострадал трехгодовалый малыш. Предварительная причина ДТП – выезд легковушки на встречную полосу. Удар был такой силы, что большегруз оказался в кювете.
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