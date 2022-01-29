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Происшествия31 января 2022 1:37

В Тюмени водитель врезался в остановку с людьми и скрылся с места преступления

Три женщины получили тяжелые травмы
Мария Толстихина
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Фото: тюменская Госавтоинспекция

Фото: тюменская Госавтоинспекция

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на улице Мельникайте водитель Lada Priora въехал в остановку «Улица Депутатская», на которой в это время находились люди. Информацию об этом подтвердили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сила удара была настолько большой, что конструкция остановочного комплекса не выдержала и буквально распалась на глазах. По предварительным данным, в ДТП пострадали 3 женщины, стоящие на остановке. Пострадавших госпитализировали.

– 67-летняя тюменка получила тяжелые травмы конечностей и лица, травмированы также две 47-летние женщины, у одной ушибы, у другой тяжелая травма ноги и другие повреждения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Известно также, что водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается, его личность устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

Недавно «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о ДТП на тюменской трассе, в котором пострадал трехгодовалый малыш. Предварительная причина ДТП – выезд легковушки на встречную полосу. Удар был такой силы, что большегруз оказался в кювете.

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