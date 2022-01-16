В ДТП на тюменской трассе пострадал трехгодовалый малыш Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня, 16 января, автомобиль Volkswagen Polo и фура столкнулись на 137-м километре трассы Тюмень – Омск в Омутинском районе.

Предварительная причина ДТП - выезд легковушки на встречную полосу. Удар был такой силы, что большегруз оказался в кювете. Об этом сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

В результате столкновения пострадали три человека: 34-летняя водитель Volkswagen и двое ее дочерей – девочки в возрасте 3 и 11 лет. Они были госпитализированы с различными травмами.