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Происшествия25 декабря 2021 10:21

Тюменка с младенцем погибли на трассе в Свердловский области

Глава семейства не справился с управлением
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции Свердловской области

Фото с сайта Госавтоинспекции Свердловской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около 15 часов дня 24 декабря на трассе Екатеринбург – Тюмень.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, на 238-м км дороги Екатеринбург – Тюмень в Талицком районе 32-летний водитель Renault Logan неожиданно потерял управление автомобилем. Машину занесло, а далее она врезалась в опору электроосвещения и съехала с дороги в кювет, где опрокинулась.

В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, а его супруга и 10-месячный малыш скончались. Выяснилось, что водитель и его семья - жители города Тюмени. В Екатеринбург он поехал, чтобы встретить в аэропорту Кольцова детей.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.