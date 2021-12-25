Тюменка с младенцем погибли на трассе в Свердловский области

Фото с сайта Госавтоинспекции Свердловской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около 15 часов дня 24 декабря на трассе Екатеринбург – Тюмень.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, на 238-м км дороги Екатеринбург – Тюмень в Талицком районе 32-летний водитель Renault Logan неожиданно потерял управление автомобилем. Машину занесло, а далее она врезалась в опору электроосвещения и съехала с дороги в кювет, где опрокинулась.

В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, а его супруга и 10-месячный малыш скончались. Выяснилось, что водитель и его семья - жители города Тюмени. В Екатеринбург он поехал, чтобы встретить в аэропорту Кольцова детей.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.