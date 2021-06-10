В Тюменской области вертолет вынужденно сел в болото. Фото - "Utair" в ВК.

В районе Тямкинского месторождения Тюменской области вертолет AS-55, принадлежащий авиакомпании АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», вынужденно сел в болото. Воздушное судно летело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию нефтегазовой компании на Тямкинское месторождение.

– Причина посадки до сих пор не установлена. Воздушное судно находится в болоте, командир подал сигнал тревоги. На борту находятся два члена экипажа, пассажиров нет, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве также добавили, что на место происшествия направлен Ми-8. Тюменской и Сургутской транспортными прокуратурами организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что что в селе Лайтамак Тобольского района Тюменской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Известно, что борт принадлежит авиакомпании Utair. Воздушный инцидент произошел при выполнении регулярного рейса по маршруту Тобольск – Лайтамак – Тобольск. При посадке у воздушного судна Ан-2 подломилась стойка шасси. В это время на борту находились семь пассажиров и два члена экипажа. Два пассажира получили ушибы.

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