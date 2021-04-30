Самолет из Тюмени экстренно сел в Самаре из-за подростка, которому стало плохо

Самолет из Тюмени экстренно сел в Самаре из-за подростка. Фото - "Авиакомпания ИКАР | Pegas Fly ОТЗЫВЫ пассажиров" в ВК.

В аэропорту Самары Курумоч приземлился самолет авиакомпании «Икар», который направлялся из Тюмени в Сочи. Одному из пассажиров, а именно 16-летнему подростку, внезапно стало плохо.

Как стало известно, судно экстренно село в 7.00 по самарскому времени. Лишь через час борт снова получил разрешение на вылет.

– Подростка госпитализировали в одну из больниц Самары, – рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на запасном аэродроме в Тюмени экстренно произвел посадку пассажирский самолет А-321, следовавший рейсом Москва – Новосибирск. По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей.

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